Головне за четвер, 1 жовтня: понад 170 боєзіткнень, удари по Південному мосту в Києві, вирок вбивці Фаріон

Бойові дії на Донеччині, 173 бойових зіткнення, ворожі обстріли, атака на Павлоград. Яким запам’ятається 1681-й день повномасштабної війни.

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Сьогодні, 1 жовтня, Росія декілька разів вдарила дронами по Південному мосту в Києві. Спершу, вдень, дрони влучили поблизу опорної частини.

Рух метро та наземного громадського транспорту мостом зупиняли, але після обстеження фахівцями запустили.

Повторно рух зупинили після вечірнього удару.

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Станом на 21:50 зафіксовано повторне влучання в дорожнє полотно на Південному мості. Внаслідок влучання БпЛА, за попередньою інформацією, пошкоджені мостова опора, відбійник, дорожнє полотно та захисне бетонне загородження метрополітену. Фахівці метрополітену здійснюють знеструмлення залізничного полотна метро. Рух метро та наземного громадського транспорту мостом зупинений.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 1 жовтня на фронті від початку доби відбулося 173 бойові зіткнення.

Найбільше ворожих атак відбили на Покровському та Костянтинівському напрямках.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 1 жовтня – в новині.

1 жовтня російські окупанти вкотре атакували Павлоград, повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

За його словами, через обстріл спалахнула пожежа - зайнялася адмінбудівля у середмісті.

Станом на 20.41 було відомо про трьох потерпілих.

1 жовтня (із 6.30 по 18.00) росіяни атакували Україну 97 ударними БпЛА (66 із них — реактивні), «Гербера» та дронами інших типів, повідомили Повітряні сили ЗСУ.

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Протиповітряна оборона змогла збити/подавити 78 БпЛА (55 із них - реактивні).

Докладніше – в новині.

За даними ІМІ, від початку повномасштабного вторгнення загинуло 139 медійників. 109 із них стали до лав Сил оборони й загинули як учасники бойових дій.

Ще 15 загинули під час виконання професійної журналістської роботи, 15 - як цивільні жертви російської агресії. Раніше також повідомлялося, що за чотири з половиною роки Росія скоїла 971 злочин проти українських журналістів і медіа.

Нагадаємо, що 30 вересня ПАРЄ закликала Росію звільнити щонайменше 26 українських журналістів з полону.

У Львові суд оголосив вирок Вʼячеславу Зінченку у справі про вбивство мовознавиці та громадської діячки Ірини Фаріон. Його засудили до довічного позбавлення волі.

Зінченка визнали винним в умисному вбивстві особи, повʼязаному з виконанням нею громадського обовʼязку та вчиненому з мотивів національної нетерпимості. Також йому інкримінували незаконне володіння вогнепальною зброєю.

Під час судового розгляду Зінченко заперечував свою вину. Зачитуючи вирок, суддя зазначив, що обвинуваченому неодноразово пропонували виступити під час судових дебатів. За словами судді, Зінченко щоразу відмовлявся, пояснюючи це відсутністю узгодженої позиції із захисниками.

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