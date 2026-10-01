Є загиблий і поранений.

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Слов’янськ після росйського обстрілу 1 жовтня 2026 року

Російські окупанти завдали удару по Слов’янську з реактивної системи залпового вогню.

Як повідомило обласне управління ДСНС на Донеччині, внаслідок атаки загинув чоловік, ще один цивільний дістав поранення. Руйнувань зазнали 34 приватні будинки.

Після обстрілу на чотирьох локаціях міста спалахнули пожежі. Попри постійну загрозу повторних ударів, рятувальники ліквідували займання двох приватних будинків, гаража і зруйнованих господарських споруд.

У ДСНС закликали жителів області не зволікати з евакуацією та завчасно виїжджати до безпечніших регіонів.