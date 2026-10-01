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Житель Житомирщини отримав 13 років тюрми за теракт

Зловмисник орендував квартиру в Житомирі, де зібрав саморобний вибуховий і замаскував його під вогнегасник.

Житель Житомирщини отримав 13 років тюрми за теракт
Житомирська область (ілюстративне фото)
Фото: ZT

13 років увʼязнення з конфіскацією майна отримав зрадник, який у вересні 2025 року вчинив теракт у Житомирській області.

Як повідомила Служба безпеки України, розслідування з’ясувало, що завербованим виконавцем виявився наркозалежний житель Коростишева. 

Росіяни запримітили чоловіка в тематичних Telegram-каналах, де той шукав гроші на чергову дозу. В обмін на обіцянку швидкого заробітку зловмисник погодився підготувати вибух.

Зловмисник орендував квартиру в Житомирі, де зібрав саморобний вибуховий пристрій із підручних матеріалів і замаскував його під вогнегасник. Згодом він сховав вибухівку поблизу кладовища у Коростишеві й прикрив її сміттям. На дереві поруч чоловік закріпив смартфон із функцією віддаленого доступу для російських спецслужб.

Через камеру телефону окупанти відстежили прибуття жертви і дистанційно активували пристрій. Внаслідок вибуху загинув житель Бердичева.

Правоохоронці затримали зловмисника через вісім годин після події. З урахуванням співпраці зі слідством суд визнав його винним у вчиненні теракту, що призвів до загибелі людини, а також у незаконному виготовленні й зберіганні вибухівки.

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