Більшість українців підтримують обрання генпрокурора на відкритому конкурсі за участі іноземних партнерів, - опитування

У разі такого конкурсу 56% зазначили, що у них зросте довіра до генпрокурора, а у 53% - зросте довіра до прокуратури в цілому.

Більшість (69%) українців підтримують проведення незалежного конкурсу за участі іноземних експертів при призначенні Генерального прокурора. 25% - не підтримують, а ще 6% - не визначилися із своєю думкою.

Про це свідчать результати опитування КМІС.

Фото: КМІС

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Українцям також ставили запитання про очікування від незалежного конкурсу за участі міжнародних експертів. Так, у разі такого конкурсу 56% зазначили, що у них зросте довіра до генпрокурора, а у 53% зросте довіра до прокуратури в цілому.

Відповідно, у 4% і 6% довіра знизиться. Решта відповіли, що або не вплине на довіру, або не змогли визначитися із думкою.

У КМІС також зазначили, що серед тих, хто повністю довіряє президенту Володимиру Зеленському, більшість (58%) підтримують проведення такого конкурсу.

В Україні генпрокурора призначає президент за згодою Верховної Ради: кандидатура подається президентом, а парламент голосує за її затвердження. Строк повноважень генпрокурора - 6 років. Одна особа не може обіймати цю посаду два строки поспіль.

Зазначимо, що понад 50 % опитаних зберегли довіру до президента Зеленського після резонансних розслідувань про корупцію в Офісі президента і Офісі генпрокурора.