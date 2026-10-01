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Сибіга прийняв новопризначеного посла Нідерландів

З 2022 року обсяг військової, фінансової та гуманітарної підтримки України та українців з боку Нідерландів сягнув 18,3 млрд євро.

Сибіга прийняв новопризначеного посла Нідерландів
Андрій Сибіга з послом Нідерландів в Україні Рулофом ван Ейсом
Фото: МЗС

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прийняв новопризначеного посла Королівства Нідерланди в Україні Рулофа ван Ейса.

Про це йдеться у пресрелізі МЗС.

Глава міністерства висловив вдячність Нідерландам за послідовну підтримку України від перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

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З 2022 року обсяг військової, фінансової та гуманітарної підтримки України та українців з боку Нідерландів сягнув 18,3 млрд євро, з яких 14,8 млрд євро становить військова допомога. 

Нідерланди надали Силам безпеки і оборони України широкий спектр озброєння та військової техніки, зокрема важку бронетехніку, системи ППО та винищувачі F-16.

Міністр також відзначив нещодавнє рішення під час засідання Контактної групи з питань оборони України про спрямування 250 млн євро на дрони в межах проєкту Drone Line та ракети для посилення української ППО, а також вагомий внесок Нідерландів у програму PURL.

Очільник зовнішньополітичного відомства поінформував посла Нідерландів про нагальні потреби України для зміцнення обороноздатності, передусім у засобах протиповітряної оборони, з огляду на посилення російських ракетних і дронових атак та системні удари по критичній і цивільній інфраструктурі.

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Окрему увагу сторони приділили підготовці України до зими та посиленню захисту енергетичної інфраструктури. Сибіга відзначив внесок Нідерландів у розмірі 100 млн євро до Фонду підтримки енергетики України, а також виділення влітку цього року 178 млн євро на підтримку енергетичного сектору та підготовку до зимового періоду.

Андрій Сибіга з послом Нідерландів в Україні Рулофом ван Ейсом
Фото: МЗС
Андрій Сибіга з послом Нідерландів в Україні Рулофом ван Ейсом

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