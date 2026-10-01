У Генштабі підтвердили знищення складів з дронами російського підрозділу “Рубікон”

Також стало відомо про ураження складів ракетно-артилерійського озброєння, місця зберігання та запуску дронів та район зосередження військової техніки окупантів.

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Фото: Генштаб

У Генштабі ЗСУ підтвердили знищення складів зберігання безпілотників російського спеціалізованого підрозділу “Рубікон” та повідомили про ураження складу ракетно-артилерійського озброєння.

Окрім того, Сили оборони уразили низку важливих військових об’єктів російських окупантів 30 вересня та в ніч на 1 жовтня 2026 року.

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Так, у районі міста Донецьк уражено місце зберігання, підготовки та пуску ударних дронів.

“Ураження подібних об'єктів є одним із пріоритетних завдань Сил оборони України, яке спрямоване на зниження спроможностей російських окупантів застосовувати ударні безпілотники по цивільній інфраструктурі на території України”, – йдеться у пресрелізі.

У районі Покровська Донецької області уражено пункт управління БпЛА противника.

Також у районі Верхньокам’янки Луганської області уражено склад ракетно-артилерійського озброєння.

Крім того, у районі Тимошівки Запорізької області уражено район зосередження озброєння та військової техніки російських підрозділів.

Окрім того, підтверджено знищення 23 вересня складів зберігання БпЛА підрозділу “Рубікон” у районі Волновахи Донецької області.