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Зеленський повідомив про ураження місця пуску ударних російських дронів та цілі у Чорному морі (оновлено)

Сили оборони також застосували "санкції" по нафтовому об’єкту в Самарському регіоні та по складу забезпечення окупантів у Брянському регіоні.

Зеленський повідомив про ураження місця пуску ударних російських дронів та цілі у Чорному морі (оновлено)

Президент України Володимир Зеленський повідомив про ураження цілі у Чорному морі, також – місце пуску та зберігання ударних дронів в Орловському регіоні. 

Про це повідомив у своєму телеграм-каналі.

Зеленський додав, що “застосовувалися санкції і по нафтовому об’єкту в Самарському регіоні, по складу забезпечення окупантів у Брянському регіоні”.

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Як пишуть “Крим Реалії”, в ніч проти 1 жовтня Крим атакували українські безпілотники.

У російському підприємстві “Крименерго” повідомили, що під атакою були енергооб'єкти, частина населених пунктів знеструмлена.

Телеграм-канал “Кримський вітер” з посиланням на місцевих жителів повідомляв про удар по великій електропідстанції у селищі Нижньогірський. Електрики, за даними каналу, немає в Армянську, селищі Чорноморське, низці сіл Первомайського району, Красногвардійському та Красноперекопському районах.

Окрім цього, пожежу зафіскували на базі відпочинку “Острови” у селі Стрілкове. Відомо, що з початку повномасштабного вторгнення російські військові використовують пансіонати та бази відпочинку на Арабатській Стрілці, по нихне раз била українська армія.

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