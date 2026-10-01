Зеленський повідомив про ураження місця пуску ударних російських дронів та цілі у Чорному морі (оновлено)

Президент України Володимир Зеленський повідомив про ураження цілі у Чорному морі, також – місце пуску та зберігання ударних дронів в Орловському регіоні.
Про це повідомив у своєму телеграм-каналі.
Зеленський додав, що “застосовувалися санкції і по нафтовому об’єкту в Самарському регіоні, по складу забезпечення окупантів у Брянському регіоні”.
Як пишуть “Крим Реалії”, в ніч проти 1 жовтня Крим атакували українські безпілотники.
У російському підприємстві “Крименерго” повідомили, що під атакою були енергооб'єкти, частина населених пунктів знеструмлена.
Телеграм-канал “Кримський вітер” з посиланням на місцевих жителів повідомляв про удар по великій електропідстанції у селищі Нижньогірський. Електрики, за даними каналу, немає в Армянську, селищі Чорноморське, низці сіл Первомайського району, Красногвардійському та Красноперекопському районах.
Окрім цього, пожежу зафіскували на базі відпочинку “Острови” у селі Стрілкове. Відомо, що з початку повномасштабного вторгнення російські військові використовують пансіонати та бази відпочинку на Арабатській Стрілці, по нихне раз била українська армія.
- Сили оборони України 29 вересня та в ніч на 30 вересня уразили низку військових об’єктів російських окупантів. Серед них – склад безпілотників, командно-спостережний пункт та об’єкти матеріально-технічного забезпечення.