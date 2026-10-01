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У Запоріжжі двох чоловіків підозрюють у підготовці вбивств військових за завданням РФ

Підозрюють, що намагалися ліквідували чотирьох військових. 

У Запоріжжі двох чоловіків підозрюють у підготовці вбивств військових за завданням РФ
Затримані підозрювані
Фото: Офіс генпрокурора

У Запоріжжі затримали двох чоловіків, яких підозрюють у підготовці вбивств чотирьох військових за завданням Росії. 

Про це пишуть пресслужби СБУ та Офісу генпрокурора.

Зазначається, що спецоперація із викриття російських агентів відбувалася за особистої координації очільника СБУ генерал-майора Олександра Поклада.

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Зʼясували, що ФСБ РФ планувала ліквідувати українських воїнів, заманивши їх нібито на «побачення» з жінками. Для цього російські спецслужбісти використовували фейкові акаунти на сайтах знайомств. Вони мали організувати для кожного українського воїна окрему «зустріч».

Потім на місці «побачення» на військовослужбовців ЗСУ мали чекати кілери фсб РФ. За задумом ворога, один із агентів мав напасти на українських воїнів із мисливським ножем, а інший - повинен був знімати процес на камеру телефону для «звіту».

Контррозвідка завчасно викрила ворожий задум і затримала агентів в обласному центрі «на гарячому», коли вони шукали локацію для засідки. Правоохоронці затримали обох 10 вересня 2026 року безпосередньо перед одним із запланованих убивств.

Завдання фсб виконували двоє завербованих місцевих жителів віком 18 та 19 років. У поле зору російської спецслужби вони потрапили, коли шукали легкі заробітки у Телеграм-каналах.

Після вербування фігуранти спочатку виконали «тестову» місію: відстежили автомобіль українських захисників і підпалили його. Після цього росіяни поставили агентам нове завдання – провести серію замовних убивств. Фігуранти почали пошук придатних для нападу місць, де було б легко організувати засідку. Серед пріоритетних локацій, які вивчали зловмисники, були околиці міста та гаражні кооперативи.

Встановлено, що за завданням РФ кілери придбали мисливський ніж, змінний одяг та гумові рукавиці. Після першого вбивства фігуранти планували позбутися цих речей, а потім придбати новий «комплект» для нових замахів.

Знайдені під час обшуків докази
Фото: Офіс генпрокурора
Знайдені під час обшуків докази

Під час обшуків у затриманих вилучено смартфони із доказами їхніх контактів з фсб. Крім того, у них знайшли холодну зброю, травматичний пістолет із набоями та бойову гранату.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили агентам про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану).

Підозрювані перебувають під вартою. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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