Президент Володимир Зеленський привітав з Днем захисників і захисниць України. Відеозвернення записано з командного пункту на Лиманському напрямку.

Президент зазначив, що саме на фронті пишеться українська історія. Серед маскувальних сіток, на дошках замість підлоги, з шевронами на стінах.

«Тут здобувається незалежність. І шлях до миру пролягає цими лабіринтами, такими коридорами. І коли ми кажемо: Україна тримається, то початок ось ця стійкість бере саме на фронті, на пункті управління», – вважає глава країни.

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Зеленський процитував вірш полеглого українського воїна і поета Максима Кривцова: «Коли мене запитають, що таке війна, я без роздуму відповім: імена» та згадав деяких загиблих воїнів: Віталія Скакуна, Да Вінчі, Назарія Гринцевича, Андрія Пільщикова (Джус), Андрія Верхогляда, Ірину Цибух, Павла Петриченка, Олександра Мацієвського.

«Дякую всім, хто носить на плечах шеврон і тримає на плечах Незалежність. Солдати й сержанти, старшини і матроси, наші українські офіцери, всі, хто прямо зараз на позиціях, на завданнях, на бойовому чергуванні, усі, хто служить Україні й хто віддає всі свої сили, аби не віддати свою Україну. Наша піхота, десант, розвідка, ППО, бойова авіація, морські сили, артилерія, зв’язківці, інженери – усі в ЗСУ і ССО, Нацгвардія, СБУ, поліція, яка захищає, прикордонники – кожен, хто бореться з російським злом у нашому небі, хто керує FPV, НРК, хто за монітором під час проведення важливої операції, хто звільняє нашу землю і хто повертає наше море, – ми вдячні всім вам, пишаємось усіма, цінуємо всі наші Сили безпеки і оборони», – сказав президент у зверненні.

День захисників і захисниць України відзначається щорічно на свято Покрови. Його започаткували в 2014 – першому році війни проти російських окупантів. Спершу свято відзначали 14 жовтня, а з 2023 року, коли ПЦУ та УГКЦ перейшла на новоюліанський календар, його змістили на 1 жовтня.