На війні загинув поет Максим Кривцов

Сьогодні на війні загинув 33-річний поет Максим Кривцов. Про це у соцмережі Facebook написав письменник Любко Дереш.

“Мав удачу спілкуватися з ним і вести заняття, де він був як слухач, на ветеранській програмі "Голоси війни". Дуже жива, дотепна, надзвичайно талановита людина”, − зазначив він.

Смерть хлопця підтвердили його мама та друзі.

Дереш процитував фрагмент із синопсиса роману Максима: "...Коли повертаємось із ротацій, їдемо в автівці додому, ми не відчуваємо щастя, хоча хочемо повернення. Напевне. Ми відчуваємо одне – порожнечу. Одну спільну на всіх порожнечу, колективну, як пам’ять. Ми захлинаємось нею і задихаємось від її випарів. Отже. Я хочу розповісти про багатоповерхівку, на 77 поверсі якої розміщений офіс телеканалу “Забуття”. Вся розповідь відбуватиметься у межах найжахливішої програми у світі “Ток-шоу Війна”.

Фото: Facebook-сторінка Любка Дереша максим кривцов

Як пише Українська правда, Максим Кривцов – автор книги "Вірші з бійниці", визнаної однією з найкращих українських книжок 2023 року за версією українського ПЕН.

Кривцов пішов на війну добровольцем у 2014 році. Згодом працював у Центрі реабілітації та реадаптації учасників АТО та ООС і Veteran Hub. Після повномасштабного вторгнення росіян у 2022-му повернувся на фронт.