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Унаслідок обстрілів Куп’янська загинув цивільний, дві особи поранені

Осколкове поранення отримав 17-річний хлопець.

Унаслідок обстрілів Куп’янська загинув цивільний, дві особи поранені

Сьогодні унаслідок обстрілів росіянами Куп’янського району Харківської області загинув чоловік. Двох людей поранено, зокрема підліток.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Близько 12:50 окупанти обстріляли с. Сенькове Купʼянського району. Осколкове поранення отримав 17-річний хлопець.

О 14:20 ворог обстріляв с. Нечволодівка Купʼянського району, вбивши цивільного. Ще одна жінка травмована, медики надали їй допомогу на місці. У населеному пункті зруйновано та пошкоджено житлові будинки, господарчі споруди, автомобілі. 

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“Російські військовослужбовці били по селах з РСЗВ”, − йдеться у повідомлені.

За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни за статтею 438 КК України.

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