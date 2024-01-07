Сьогодні унаслідок обстрілів росіянами Куп’янського району Харківської області загинув чоловік. Двох людей поранено, зокрема підліток.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Близько 12:50 окупанти обстріляли с. Сенькове Купʼянського району. Осколкове поранення отримав 17-річний хлопець.

О 14:20 ворог обстріляв с. Нечволодівка Купʼянського району, вбивши цивільного. Ще одна жінка травмована, медики надали їй допомогу на місці. У населеному пункті зруйновано та пошкоджено житлові будинки, господарчі споруди, автомобілі.

“Російські військовослужбовці били по селах з РСЗВ”, − йдеться у повідомлені.

За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни за статтею 438 КК України.