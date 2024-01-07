Сьогодні унаслідок обстрілів росіянами Куп’янського району Харківської області загинув чоловік. Двох людей поранено, зокрема підліток.
Про це повідомили в Офісі генпрокурора.
Близько 12:50 окупанти обстріляли с. Сенькове Купʼянського району. Осколкове поранення отримав 17-річний хлопець.
О 14:20 ворог обстріляв с. Нечволодівка Купʼянського району, вбивши цивільного. Ще одна жінка травмована, медики надали їй допомогу на місці. У населеному пункті зруйновано та пошкоджено житлові будинки, господарчі споруди, автомобілі.
“Російські військовослужбовці били по селах з РСЗВ”, − йдеться у повідомлені.
За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни за статтею 438 КК України.
- Сьогодні ворог завдав ракетно-авіаційного удару по місту Кролевець Конотопського району Сумської області, пошкоджено понад 20 будинків.
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- Вчора окупанти завдали удару ракетами С-300 по Покровському району Донецької області. За попередньою інформацією загинуло 11 людей, серед них 5 дітей. Також 10 осіб отримали поранення.