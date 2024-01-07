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Міноборони схвалило до півтори десятка нових зразків озброєння від початку року

Серед новинок – системи розмінування, нова модифікація "Лелеки" та роботизована техніка.

Міноборони схвалило до півтори десятка нових зразків озброєння від початку року
Фото: Міноборони

Міноборони кодифікувало та допустило до експлуатації впродовж першого тижня 2024 року  майже півтора десятка нових зразків озброєння та військової техніки вітчизняного виробництва. 

Зокрема, мова йде про роботизовані системи, БПЛА, інженерна техніка, модернізований ПТРК з новими ракетами, розповів ступник міністра оборони генерал-лейтенант Іван Гаврилюк, пише Економічна правда. 

За словами Гаврилюка, перед кодифікацією проводиться випробування нових розробок,а сама кодифікація надає дозвіл на укладання угоди між підприємцями і Міноборони.

Серед нових роботизованих систем – наземна роботизована платформа для дистанційного мінування з функцією дистанційного самопідриву та наземний роботизований комплекс логістичного призначення.ЗСУ отримають нову модифікацію "Лелеки" та 2 види FPV-дрона з різною вантажопідйомністю. Окрему увагу виділили захисту дронів від ворожих РЕБ.

БРЛА 'Лелека-100'
Фото: wing.com.ua
БРЛА 'Лелека-100'

Також пройшов кодифікацію  напівнавісний мінний трал до бойових броньованих машин на автомобільному шасі. Окрім цього ЗСУ отримають двомісний квадроцикл з вантажопідйомністю 800 кг та окремим тактичним причепом.

Завершили державні випробування та кодифікували мобільний протитанковий ракетний комплекс "Штурм-СМ" на базі однієї з бойових броньованих машин. До ПТРК розробили українські ракети з різними типами бойових частин.

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