Через негоду в Україні знеструмлено майже 400 населених пунктів

Через погіршення погоди в Україні знеструмлено майже 400 населених пунктах. На дротах утворилася ожеледь, екстремальні морози і снігопади спричинили псування енергообладнання.

Ситуацію погіршило і активне користування електроприладами для опалення – це призвело до перепадів енергії. Про це заступник міністра енергетики Ярослав Демченков повідомив у ефірі телемарафону.

Складна ситуація зараз у Дніпропетровській області, де росіяни пошкодили обстрілами інфраструктуру та інші об'єкти в Новомосковську та Криму Розі. Також проблемні міста є в Одеській і Запорізькій області.

За словами Демченкова, прицільних влучань в об'єкти енергетики станом на зараз немає. Однак енергооб'єкти і мережі страждають через уламки і негоду.

Примусових відключень населення і підприємств у Міненерго не передбачають. Деякі обʼєкти мають альтернативне живлення.