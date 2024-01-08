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Через негоду в Україні знеструмлено майже 400 населених пунктів

Примусових відключень поки не передбачають. 

Через негоду в Україні знеструмлено майже 400 населених пунктів
Ярослав Демченков
Фото: скріншот

Через погіршення погоди в Україні знеструмлено майже 400 населених пунктах. На дротах утворилася ожеледь, екстремальні морози і снігопади спричинили псування енергообладнання.

Ситуацію погіршило і активне користування електроприладами для опалення – це призвело до перепадів енергії. Про це заступник міністра енергетики Ярослав Демченков повідомив у ефірі телемарафону.

Складна ситуація зараз у Дніпропетровській області, де росіяни пошкодили обстрілами інфраструктуру та інші об'єкти в Новомосковську та Криму Розі. Також проблемні міста є в Одеській і Запорізькій області. 

За словами Демченкова, прицільних влучань в об'єкти енергетики станом на зараз немає. Однак енергооб'єкти і мережі страждають через уламки і негоду.

Примусових відключень населення і підприємств у Міненерго не передбачають. Деякі обʼєкти мають альтернативне живлення. 

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