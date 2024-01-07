​Укрзалізниця хоче позбавити Україну високотехнологічного виробництва
​Укрзалізниця хоче позбавити Україну високотехнологічного виробництва
​Пан іпсошник: «І ми, і вони зараз однаково психологічно виснажені й утомлені. Хто встоїть — того буде перемога»
​Пан іпсошник: «І ми, і вони зараз однаково психологічно виснажені й утомлені. Хто встоїть — того буде перемога»
Директорка відділу логістики "Київгуми" листувалася безпосередньо з представником російської фірми, – джерела
Директорка відділу логістики "Київгуми" листувалася безпосередньо з представником російської фірми, – джерела
Ватажок донецького терористичного угруповання “ДНР” Пушилін отримав 15 років тюрми
Ватажок донецького терористичного угруповання “ДНР” Пушилін отримав 15 років тюрми
У ВООЗ закликають відновити карантин і масковий режим
У ВООЗ закликають відновити карантин і масковий режим
ЗСУ уразили склади боєприпасів росіян у Криму
ЗСУ уразили склади боєприпасів росіян у Криму
Порошенко в річницю підписання Томоса: тепер навіть скептики зрозуміли, для чого це було
Порошенко в річницю підписання Томоса: тепер навіть скептики зрозуміли, для чого це було
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Прокуратура встановила імена українських полонених, розстріляних росіянами на Запоріжжі
Прокуратура встановила імена українських полонених, розстріляних росіянами на Запоріжжі
ГоловнаСуспільствоЖиття

В Україні вируватиме негода: сніг, дощ та морози до -20 градусів

У деяких областях України оголосили перший рівень небезпечності.

В Україні вируватиме негода: сніг, дощ та морози до -20 градусів
Фото: Макс Требухов

7 січня по всій території України очікуються погіршення погодних умов, зокрема, налипання мокрого снігу, ожеледь, хуртовина. У деяких регіонах України – перший рівень небезпечності (жовтий).

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У більшості областей сьогодні очікують дощ, ожеледь та налипання мокрого снігу. У центральних регіонах та Донецькій області – хуртовина, а на півдні  дощ.

В більшості західних, центральних та східних областей пориви вітру 15-20 м/с. На дорогах ожеледиця.

Температура повітря від -7 до - 20 градусів морозу. У Чернігівській та Сумській області синоптики прогнозують місцями -15 -20 градусів.

У Києві сьогодні можливий невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Стовпчики термометрів вдень та вночі у Києві покажуть -8 -10 градусів.

Фото: скріншот

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies