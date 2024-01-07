В Україні вируватиме негода: сніг, дощ та морози до -20 градусів

У деяких областях України оголосили перший рівень небезпечності.

7 січня по всій території України очікуються погіршення погодних умов, зокрема, налипання мокрого снігу, ожеледь, хуртовина. У деяких регіонах України – перший рівень небезпечності (жовтий).

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У більшості областей сьогодні очікують дощ, ожеледь та налипання мокрого снігу. У центральних регіонах та Донецькій області – хуртовина, а на півдні дощ.

В більшості західних, центральних та східних областей пориви вітру 15-20 м/с. На дорогах ожеледиця.

Температура повітря від -7 до - 20 градусів морозу. У Чернігівській та Сумській області синоптики прогнозують місцями -15 -20 градусів.

У Києві сьогодні можливий невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Стовпчики термометрів вдень та вночі у Києві покажуть -8 -10 градусів.