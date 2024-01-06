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Бельгія назвала пріоритетною підтримку України під час головування в ЄС

Основними пріоритетами ЄС у цьому році будуть підтримка України та зміцнення демократії та розвиток економіки.

Бельгія назвала пріоритетною підтримку України під час головування в ЄС
Фото: скріншот відео

Вчора, 5 січня, Бельгія офіційно розпочала головування в Європейському союзі. Прем'єр Бельгії Александр де Кроо наголосив на пріоритетності підтримки України.

Про це де Кроо заявив під час спільної пресконференції з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

"Люди дивляться на Євросоюз з чіткими очікуваннями, з надією захистити його, з надією зміцнити наш добробут і підготувати спільне майбутнє. Спільне майбутнє у Європі, означає і Україну в серці Європи", – заявив де Кроо.

Основними пріоритетами ЄС у цьому році будуть підтримка України та зміцнення демократії та розвиток економіки. Важливим завданням Прем'єр Бельгії назвав узгодження на саміті Євросоюзу 1 лютого плану фінансової допомоги Києву з 2024 по 2027 рік у розмірі 50 мільярдів євро.

Під час спільної пресконференції Александра де Кроо та Урсули фон дер Ляєн, президентка Єврокомісії наголосила на створенні альтернативного пакету допомоги для України.

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