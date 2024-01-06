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Єврокомісія готує альтернативний пакет допомоги Україні, – фон дер Ляєн

Головний пріоритет – це досягти згоди всіх 27 країн ЄС. 

Єврокомісія готує альтернативний пакет допомоги Україні, – фон дер Ляєн
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час візиту до Києва 2 лютого 2023 року
Фото: EPA/UPG

Попри те, що головним пріоритетом є досягнення згоди всіх 27 країн ЄС, Єврокомісія готує альтернативний пакет допомоги Україні. На випадок, Євросоюз все ж не зможе затвердити 4-річну програму підтримки на 50 млрд євро. 

Про це повідомила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Бельгії Александром Де Кроо.

"Ми мусимо бути готовими до інших варіантів. Оперативні рішення для цього ми готуємо просто зараз. Ми перед Різдвом перерахували Україні останній транш нашої програми в розмірі 18 млрд євро на 2023 рік. Таким чином у Києва є кошти на початок цього року", – зазначила фон дер Ляєн.

Попри це президентка Єврокомісії підкреслила, що ЄС повинен старанніше працювати над результам. Водночав Урсула фон днр Ляєн залишила поза увагою подробиці альтернативного пакета допомоги Україні.

  • У грудні Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Євросоюз не може виділити 50 млрд євро допомоги для України з бюджету ЄС. Однак припускає, що під "планом Б" ховається виділення допомоги без "зеленого світла" Угорщини.
  • Угорщина ветувала виділення Україні Євросоюзом 50 млрд євро. Вето стосується і інших фінансових питань Євросоюзу, зокрема міграції.
  • Євросоюз обговорить допомогу для України в розмірі 50 млрд євро на спеціальному саміті 1 лютого 2024 року.
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