Єврокомісія готує альтернативний пакет допомоги Україні, – фон дер Ляєн

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час візиту до Києва 2 лютого 2023 року

Попри те, що головним пріоритетом є досягнення згоди всіх 27 країн ЄС, Єврокомісія готує альтернативний пакет допомоги Україні. На випадок, Євросоюз все ж не зможе затвердити 4-річну програму підтримки на 50 млрд євро.

Про це повідомила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Бельгії Александром Де Кроо.

"Ми мусимо бути готовими до інших варіантів. Оперативні рішення для цього ми готуємо просто зараз. Ми перед Різдвом перерахували Україні останній транш нашої програми в розмірі 18 млрд євро на 2023 рік. Таким чином у Києва є кошти на початок цього року", – зазначила фон дер Ляєн.

Попри це президентка Єврокомісії підкреслила, що ЄС повинен старанніше працювати над результам. Водночав Урсула фон днр Ляєн залишила поза увагою подробиці альтернативного пакета допомоги Україні.