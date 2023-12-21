Віктор Орбан припускає, що Євросоюз виділить 50 млрд євро для України без згоди Угорщини

У четвер, 21 грудня, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Євросоюз не може виділити 50 млрд євро допомоги для України з бюджету ЄС. Однак припускає, що під "планом Б" ховається виділення допомоги без "зеленого світла" Угорщини, — пише Reuters.
"Я переконаний, що дати Україні 50 мільярдів євро (54,70 мільярда доларів) з бюджету ЄС на п'ять років... Це погане рішення. Фінансування України від Європейського Союзу не повинно надаватися з бюджету ЄС, а для будь-якого фінансування України необхідно встановити "розумний" графік", — сказав Орбан на прес-конференції.
Він додав, що Угорщина не хоче прив’язувати призупинення виділення коштів ЄС для Будапешта з фінансуванням України.
"Ми не хочемо пов'язувати фінансову допомогу, яку буде надано Україні, з будь-якими фінансовими проблемами Угорщини... це також порушило б принцип лояльної співпраці ЄС", — сказав Орбан.
Очікується, що лідери ЄС мають "план Б" для виділенням допомоги Україні і переглянуть це питання на екстреному саміті 1 лютого.
"Вони хочуть дати гроші Україні з бюджету ЄС, Угорщина хоче дати їх поза бюджетом ЄС. У них є можливість — якщо ми не домовимося про це — вирішити виділення допомоги поза бюджетом, але, ймовірно, вони мають варіант вирішення без схвалення Угорщини", – сказав Орбан.
- Угорщина ветувала виділення Україні Євросоюзом 50 млрд євро. Вето стосується і інших фінансових питань Євросоюзу, зокрема міграції.
- Угорщина не вперше протистоїть ініціативам щодо України. Роками вона блокувала засідання Ради Україна-НАТО і заявляла, що Україні в Альянсі не місце. Перед вирішальним самітом Євроради, на якому розглядали рішення про початок переговорів із Україною щодо вступу в ЄС, Орбан неодноразово заявляв, що цьому не бувати. Він говорив, що Україна не виконала всі вимоги для початку переговорів. Однак попри це учора лідери країни ЄС ухвалили рішення про запуск процесу. Орбан у цей час вийшов із зали засідань, тож участі в голосуванні не брав. Всі інші 26 країн-членів одноголосно були за. Ідею вийти на час голосування Орбану озвучив німецький канцлер Олаф Шольц.
- Більше про саміт читайте у матеріалі Lb.ua "Вступ до ЄС, санкції проти Росії та вето Орбана. Чим завершився історичний саміт лідерів Євросоюзу".
- Євросоюз обговорить допомогу для України в розмірі 50 млрд євро на спеціальному саміті 1 лютого 2024 року.