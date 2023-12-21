Віктор Орбан припускає, що Євросоюз виділить 50 млрд євро для України без згоди Угорщини

Прем'єр наполягає, що допомога не може виділятися з бюджету ЄС.

У четвер, 21 грудня, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Євросоюз не може виділити 50 млрд євро допомоги для України з бюджету ЄС. Однак припускає, що під "планом Б" ховається виділення допомоги без "зеленого світла" Угорщини, — пише Reuters.

"Я переконаний, що дати Україні 50 мільярдів євро (54,70 мільярда доларів) з бюджету ЄС на п'ять років... Це погане рішення. Фінансування України від Європейського Союзу не повинно надаватися з бюджету ЄС, а для будь-якого фінансування України необхідно встановити "розумний" графік", — сказав Орбан на прес-конференції.

Він додав, що Угорщина не хоче прив’язувати призупинення виділення коштів ЄС для Будапешта з фінансуванням України.

"Ми не хочемо пов'язувати фінансову допомогу, яку буде надано Україні, з будь-якими фінансовими проблемами Угорщини... це також порушило б принцип лояльної співпраці ЄС", — сказав Орбан.

Очікується, що лідери ЄС мають "план Б" для виділенням допомоги Україні і переглянуть це питання на екстреному саміті 1 лютого.

"Вони хочуть дати гроші Україні з бюджету ЄС, Угорщина хоче дати їх поза бюджетом ЄС. У них є можливість — якщо ми не домовимося про це — вирішити виділення допомоги поза бюджетом, але, ймовірно, вони мають варіант вирішення без схвалення Угорщини", – сказав Орбан.