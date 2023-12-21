Єгиптяни проголосували за третій термін Ас-Сісі на посаді президента через війну Ізраїля і ХАМАСу, − Guardian

Результат виборів президента у Єгипті, на яких втретє переміг Абдел Фаттах Ас-Сісі, був визначений наперед. Такими є заяви мешканців країни, пише The Guardian.
Видання зазначає, що багато з них заявили про байдужість до виборів. Низка зазначила, що за Ас-Сісі їх спонукав проголосувати війна між Ізраїлем і Газою. Той назвав війну головним викликом Єгипту.
“Єгиптяни вишикувалися в чергу, щоб не лише обрати президента на наступний термін, але й щоб висловити всьому світу своє неприйняття цієї нелюдської війни”, − сказав президент у своїй промові після оголошення результатів.
У виборчих перегонах брали участь ще три кандидати, жоден із яких не мав високої посади. Найвідоміший потенційний претендент зняв свою кандидатуру в жовтні, заявивши, що “чиновники та головорізи атакували його прихильників”. Однак влада його заяву відкинула.
“Виборів не було, Сісі використовував увесь державний апарат і службу безпеки, щоб завадити будь-якому серйозному претенденту навіть балотуватися”, − сказав голова незалежної групи Єгипетської ініціативи з особистих прав Хоссам Бахгат (EIPR).
- Президента Єгипту Абделя Фаттаха Ас-Сісі втрєте обрали на посаду очільника країни на виборах 10-12 грудня. Він зміг претендувати на вищу посаду після того, як у 2019 році до конституції Єгипту внесли поправки, які продовжили президентський термін з чотирьох до шести років і дозволили Ас-Сісі балотуватися на третій термін.
- За Ас-Сісі проголосували 89,6% виборців. При цьому явка виборців на дільницях досягла 66,8%. Участь у голосуванні взяли понад 67 млн зареєстрованих виборців.
- Вперше Ас-Сісі став президентом у 2014 році, після повстання, коли було скинуто попереднього президента Мухаммеда Мурсі.
- Під час перебування Ас-Сісі на посаді президента Єгипту борги країни в іноземній валюті зросли приблизно до 165 млрд доларів. Це є одним із найвищих зростань на ринках, що розвиваються.
- Вибори у Єгипті відбулися у той час, коли Каїр бореться з економічною кризою і намагається впоратися з ризиком поширення війни між Ізраїлем і Сектором Гази, прилеглого до єгипетського Синайського півострова.