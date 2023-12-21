Кирило Буданов: “Змушений був звільнити багато офіцерів. І не тільки звільнити”
Кирило Буданов: “Змушений був звільнити багато офіцерів. І не тільки звільнити”
Мобілізація — це не покарання. За мотивами пресконференції Володимира Зеленського
Мобілізація — це не покарання. За мотивами пресконференції Володимира Зеленського
Зеленський – про конфлікт із Польщею через експорт зерна: "Я не тряпка якась"
Зеленський – про конфлікт із Польщею через експорт зерна: "Я не тряпка якась"
"Шановний Володимире Зеленський, ми це зробили!" Новий прем'єр Польщі прокоментував рішення відкрити переговори про вступ до ЄС
"Шановний Володимире Зеленський, ми це зробили!" Новий прем'єр Польщі прокоментував рішення відкрити переговори про вступ до ЄС
Батальйон «(не) МОНАКО» або хто з майданівської влади воює на фронті
Батальйон «(не) МОНАКО» або хто з майданівської влади воює на фронті
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
Сі Цзіньпін попередив Байдена, що возз'єднає Тайвань із Китаєм
Сі Цзіньпін попередив Байдена, що возз'єднає Тайвань із Китаєм
Україна продовжує постачати деталі до літаків у Росію, – росЗМІ
Україна продовжує постачати деталі до літаків у Росію, – росЗМІ
Арахамія: Росія пропонувала нам "мир" в обмін на нейтралітет
Арахамія: Росія пропонувала нам "мир" в обмін на нейтралітет
ГоловнаСвіт

Єгиптяни проголосували за третій термін Ас-Сісі на посаді президента через війну Ізраїля і ХАМАСу, − Guardian

Результат виборів, на яких втретє переміг Абдел Фаттах Ас-Сісі, був визначений наперед, заявляють виборці.

Єгиптяни проголосували за третій термін Ас-Сісі на посаді президента через війну Ізраїля і ХАМАСу, − Guardian
Фото: EPA

Результат виборів президента у Єгипті, на яких втретє переміг Абдел Фаттах Ас-Сісі, був визначений наперед. Такими є заяви мешканців країни, пише The Guardian.

Видання зазначає, що багато з них заявили про байдужість до виборів. Низка зазначила, що за Ас-Сісі їх спонукав проголосувати війна між Ізраїлем і Газою. Той назвав війну головним викликом Єгипту.

“Єгиптяни вишикувалися в чергу, щоб не лише обрати президента на наступний термін, але й щоб висловити всьому світу своє неприйняття цієї нелюдської війни”, − сказав президент у своїй промові після оголошення результатів.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

У виборчих перегонах брали участь ще три кандидати, жоден із яких не мав високої посади. Найвідоміший потенційний претендент зняв свою кандидатуру в жовтні, заявивши, що “чиновники та головорізи атакували його прихильників”. Однак влада його заяву відкинула.

“Виборів не було, Сісі використовував увесь державний апарат і службу безпеки, щоб завадити будь-якому серйозному претенденту навіть балотуватися”, − сказав голова незалежної групи Єгипетської ініціативи з особистих прав Хоссам Бахгат (EIPR).

  • Президента Єгипту Абделя Фаттаха Ас-Сісі втрєте обрали на посаду очільника країни на виборах 10-12 грудня. Він зміг претендувати на вищу посаду після того, як у 2019 році до конституції Єгипту внесли поправки, які продовжили президентський термін з чотирьох до шести років і дозволили Ас-Сісі балотуватися на третій термін.
  • За Ас-Сісі проголосували 89,6% виборців. При цьому явка виборців на дільницях досягла 66,8%. Участь у голосуванні взяли понад 67 млн зареєстрованих виборців.
  • Вперше Ас-Сісі став президентом у 2014 році, після повстання, коли було скинуто попереднього президента Мухаммеда Мурсі.
  • Під час перебування Ас-Сісі на посаді президента Єгипту борги країни в іноземній валюті зросли приблизно до 165 млрд доларів. Це є одним із найвищих зростань на ринках, що розвиваються.
  • Вибори у Єгипті відбулися у той час, коли Каїр бореться з економічною кризою і намагається впоратися з ризиком поширення війни між Ізраїлем і Сектором Гази, прилеглого до єгипетського Синайського півострова. 
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies