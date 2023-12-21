Єгиптяни проголосували за третій термін Ас-Сісі на посаді президента через війну Ізраїля і ХАМАСу, − Guardian

Результат виборів, на яких втретє переміг Абдел Фаттах Ас-Сісі, був визначений наперед, заявляють виборці.

Результат виборів президента у Єгипті, на яких втретє переміг Абдел Фаттах Ас-Сісі, був визначений наперед. Такими є заяви мешканців країни, пише The Guardian.

Видання зазначає, що багато з них заявили про байдужість до виборів. Низка зазначила, що за Ас-Сісі їх спонукав проголосувати війна між Ізраїлем і Газою. Той назвав війну головним викликом Єгипту.

“Єгиптяни вишикувалися в чергу, щоб не лише обрати президента на наступний термін, але й щоб висловити всьому світу своє неприйняття цієї нелюдської війни”, − сказав президент у своїй промові після оголошення результатів.

У виборчих перегонах брали участь ще три кандидати, жоден із яких не мав високої посади. Найвідоміший потенційний претендент зняв свою кандидатуру в жовтні, заявивши, що “чиновники та головорізи атакували його прихильників”. Однак влада його заяву відкинула.

“Виборів не було, Сісі використовував увесь державний апарат і службу безпеки, щоб завадити будь-якому серйозному претенденту навіть балотуватися”, − сказав голова незалежної групи Єгипетської ініціативи з особистих прав Хоссам Бахгат (EIPR).