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У Польщі уряд звільнив керівництво державних ЗМІ. Президент Дуда запротестував

Новий міністр культури призначив нові наглядові ради ЗМІ, які сформували нове керівництво.

У Польщі уряд звільнив керівництво державних ЗМІ. Президент Дуда запротестував
Анджей Дуда і Дональд Туск
Фото: EPA/UPG

Новий міністр культури Польщі Бартоломей Сенкевич нині звільнив керівництво і наглядові ради державних ЗМІ: Польського телебачення, Польського радіо та Польського агентства преси, передає RMF24.

Натомість Сенкевич призначив нові наглядові ради ЗМІ, які й сформували нове керівництво.

Уряд Дональда Туска вважає, що державні медіа надто заполітизовані за часів правління команди "Право і справедливості".

Президент Польщі Анджей Дуда відреагував на звільнення дописом у соцмережі Х, де звернувся до прем'єра Туска поважати "польський правовий порядок".

"Політична мета не може бути виправданням порушення конституційних принципів та закону. Тому у зв'язку із сьогоднішніми діями міністра культури щодо державних ЗМІ я закликаю прем'єр-міністра Дональда Туска і Раду міністрів поважати польський правовий порядок."

Туск у відповідь заявив, що дії його команди якраз і спрямовані на "відновлення правового порядку та загальнопристойної поведінки в суспільному житті". "Ви можете розраховувати на нашу рішучість і залізну послідовність у цьому питанні", - додав прем'єр.

Напередодні увечері польський Сейм ухвалив постанову про відновлення правопорядку, а також неупередженість та надійність засобів масової інформації та Польського агентства друку.

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