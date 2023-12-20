Військові Чехії збиратимуть кошти на 10 тисяч дронів для України

Чеські солдати, резервісти, представники некомерційного сектору об'єднали свої зусилля, щоб доставити до України десять тисяч FPV-дронів, передає iROZHLAS.

Активісти об'єдналися в організацію Group D, яку очолив начальник Генерального штабу ЗС Чехії Карел Ржека.

Group D має оголосити про збір близько ста мільйонів чеських крон (близько 4,4 млн доларів).

Ржека наголосив, що це не офіційна ініціатива чеської армії, а громадянська. До неї долучилися організації, які постачають в Україну бронежилети, тепловізори,

"Росіяни зрозуміли важливість безпілотників на полі бою і нарощували їхнє виробництво під час війни. Роблять їх у в'язницях та школах. Ми знали, що треба якось реагувати", - заявив резервіст і один із інвесторів проєкту Ян Веверка.

Начальник чеського Генштабу зауважив, що ідея вигідна і для армії Чехії, оскільки вона зможе черпати необхідні знання з українського поля бою.

Які схожі ініціативи для України реалізовували у світі раніше