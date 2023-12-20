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Військові Чехії збиратимуть кошти на 10 тисяч дронів для України

Організацію Group D, яка реалізовує ініціативу, очолив начальник Генерального штабу ЗС Чехії Карел Ржека.

Військові Чехії збиратимуть кошти на 10 тисяч дронів для України
Фото ілюстративне
Фото: скриншот відео

Чеські солдати, резервісти, представники некомерційного сектору об'єднали свої зусилля, щоб доставити до України десять тисяч FPV-дронів, передає iROZHLAS

Активісти об'єдналися в організацію Group D, яку очолив начальник Генерального штабу ЗС Чехії Карел Ржека. 

Group D має оголосити про збір близько ста мільйонів чеських крон (близько 4,4 млн доларів). 

Ржека наголосив, що це не офіційна ініціатива чеської армії, а громадянська. До неї долучилися організації, які постачають в Україну бронежилети, тепловізори, 

"Росіяни зрозуміли важливість безпілотників на полі бою і нарощували їхнє виробництво під час війни. Роблять їх у в'язницях та школах. Ми знали, що треба якось реагувати", - заявив резервіст і один із інвесторів проєкту Ян Веверка.

Начальник чеського Генштабу зауважив, що ідея вигідна і для армії Чехії, оскільки вона зможе черпати необхідні знання з українського поля бою.

Які схожі ініціативи для України реалізовували у світі раніше

  • Торік у Литві збирали кошти на 500 FPV-дронів для нашої держави.
  • Також литовці провели збори на морські дрони.  
  • Чехія зібрала $2,33 млн на РСЗВ для України. Також закупили також 365 ракет до установки.
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