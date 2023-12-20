Сі під час зустрічі з російським прем’єром пообіцяв розширити зв’язки з Москвою

У листопаді двостороння торгівля між країнами "досягла своєї річної мети у 200 мільярдів доларів”.

Голова Китаю Сі Цзіньпін під час зустрічі з прем’єр-міністром Росії Михайлом Мішустіним у Пекіні пообіцяв розширити зв’язки з Москвою, пише Bloomberg.

Китайський лідер сказав, що “міцну стійкість” їхньої співпраці підтвердило те, що у листопаді “двостороння торгівля досягла своєї річної мети у 200 мільярдів доларів”.

“Збереження та розвиток китайсько-російських відносин є стратегічним вибором, зробленим обома сторонами на основі фундаментальних інтересів двох народів”, − сказав Сі.

Цього тижня Мішустін здійснює свій другий візит до Китаю у 2023 році. Сі цього року зустрічався з Путіним і в Москві, і в Пекіні.

Підтримка Китаєм Росію після вторгнення президента Володимира Путіна в Україну стала одним з нарізних каменів суперечки Пекіна із США та європейськими країнами. Західні уряди тиснули на Сі, щоб той не підтримував Москву у військових діях.

Торгівля між двома країнами різко зросла після того, як Захід запровадив санкції проти Росії через війну. Китайські експортери автомобілів, наприклад, користуються відходом іноземних фірм з ринку для продажу транспортних засобів, тоді як КНР купує більше енергії та товарів у свого північного сусіда.

Сі також сказав Мішустіну, що економіка Китаю є стійкою, має потужний потенціал, а її довгострокові позитивні фундаментальні показники залишаються незмінними. Мішустін зазначив, що Росія задоволена зростанням зв'язків і готова до розширення співпраці. Під час зустрічі Мішустіна з прем'єр-міністром Китаю Лі Цяном у вівторок обидві країни домовилися розширювати сільськогосподарську співпрацю та спільно захищати енергетичну безпеку.

Юань і рубль проти долара

Мішустін заявив вчора у Пекіні, що дві країни майже повністю припинили використання долара для торгових операцій між країнами. Російські ЗМІ повідомляють, що понад 90% торгівлі відбувається в юанях або рублях. Юань набирає популярності як бажана валюта для розрахунків за торгівлю товарами серед партнерів Китаю.

Згідно з оцінками Bloomberg Economics, частка торговельних розрахунків у юанях підскочила з 15% наприкінці 2021 року до 27% станом на вересень 2023 року. Росія, ймовірно, є найбільшим вкладником.

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