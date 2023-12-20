Сі під час зустрічі з російським прем’єром пообіцяв розширити зв’язки з Москвою

Голова Китаю Сі Цзіньпін під час зустрічі з прем’єр-міністром Росії Михайлом Мішустіним у Пекіні пообіцяв розширити зв’язки з Москвою, пише Bloomberg.
Китайський лідер сказав, що “міцну стійкість” їхньої співпраці підтвердило те, що у листопаді “двостороння торгівля досягла своєї річної мети у 200 мільярдів доларів”.
“Збереження та розвиток китайсько-російських відносин є стратегічним вибором, зробленим обома сторонами на основі фундаментальних інтересів двох народів”, − сказав Сі.
Цього тижня Мішустін здійснює свій другий візит до Китаю у 2023 році. Сі цього року зустрічався з Путіним і в Москві, і в Пекіні.
Підтримка Китаєм Росію після вторгнення президента Володимира Путіна в Україну стала одним з нарізних каменів суперечки Пекіна із США та європейськими країнами. Західні уряди тиснули на Сі, щоб той не підтримував Москву у військових діях.
Торгівля між двома країнами різко зросла після того, як Захід запровадив санкції проти Росії через війну. Китайські експортери автомобілів, наприклад, користуються відходом іноземних фірм з ринку для продажу транспортних засобів, тоді як КНР купує більше енергії та товарів у свого північного сусіда.
Сі також сказав Мішустіну, що економіка Китаю є стійкою, має потужний потенціал, а її довгострокові позитивні фундаментальні показники залишаються незмінними. Мішустін зазначив, що Росія задоволена зростанням зв'язків і готова до розширення співпраці. Під час зустрічі Мішустіна з прем'єр-міністром Китаю Лі Цяном у вівторок обидві країни домовилися розширювати сільськогосподарську співпрацю та спільно захищати енергетичну безпеку.
Юань і рубль проти долара
- Мішустін заявив вчора у Пекіні, що дві країни майже повністю припинили використання долара для торгових операцій між країнами. Російські ЗМІ повідомляють, що понад 90% торгівлі відбувається в юанях або рублях. Юань набирає популярності як бажана валюта для розрахунків за торгівлю товарами серед партнерів Китаю.
- Згідно з оцінками Bloomberg Economics, частка торговельних розрахунків у юанях підскочила з 15% наприкінці 2021 року до 27% станом на вересень 2023 року. Росія, ймовірно, є найбільшим вкладником.
З останнього про Росію та Китай
- Газета New York Times написала, що Росія використовує для закупівлі підсанкційної електроніки китайських трейдерів, а також порти Марокко та Туреччини. За допомогою низки посередників Москва отримує продукцію західних компаній, зокрема, Cisco, HP, Juniper, Ericsson й Nokia.
- Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що адміністрація президента Джо Байдена бачить дедалі більше прагнення Росії, Китаю та Північної Кореї посилити свої зв’язки один з одним.
- Глава Європейської ради Шарль Мішель попередив китайського лідера Сі Цзіньпіна про необхідність негайно розібратися з компаніями, які беруть участь у постачанні до Росії товарів подвійного призначення.
- Раніше міністр фінансів РФ Антон Силуанов підтвердив, що російські дрони в основному надходять із Китаю.
- Згідно з повідомленнями, перехопленими українськими службами безпеки, російські та китайські бізнесмени, пов’язані з урядом, провели таємні обговорення планів будівництва підводного тунелю, який з’єднає Росію з Кримом, сподіваючись створити транспортний маршрут, який буде захищений від атак з боку України.