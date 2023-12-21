Молдова планує до кінця 2024 року вийти з майже всіх угод у межах СНД

Влада Молдови до кінця 2024 року планує вийти практично з усіх угод, підписаних у межах СНД.

Про це розповіла депутатка від керівної партії "Дія і солідарність" Дойна Герман, передає Newsmaker.

"Ми перебуваємо практично на заключному етапі. Ми запропонували як мету до кінця 2024 року завершити (вихід з СНД, - ред.). Але це не означає, що не залишиться кілька невирішених питань… Зараз ми технічно розриваємо договори, підписані в рамках СНД", - зазначила депутатка.

Герман також відповіла, чи буде Молдова підписувати декларацію про вихід із СНД, чи це відбудеться автоматично після розірвання всіх договорів.

"Необов'язково цей процес має завершитися якоюсь заявою або висловленням остаточної позиції про вихід", - пояснила вона.

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