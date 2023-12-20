Блінкен: США і партнери працюють над тим, аби Україна в майбутньому не залежала від зовнішньої масштабної допомоги

Сполучені Штати Америки на чолі міжнародної коаліції прагнуть забезпечити Україні тверду основу для подальшого існування та розвитку, а в майбутньому - незалежність від масштабної зовнішньої допомоги.
Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен на пресконференції за підсумками року, передає "Укрінформ".
"Ми маємо дуже чіткий план - переконатися, що Україна може самостійно стояти на ногах у військовому, економічному плані, а також у сфері демократії, щоби підтримка та допомога таких рівнів більше не була потрібною»,- сказав Блінкен.
Він додав що наразі нашій державі треба допомогти пережити зиму та наступний період протистояння російській агресії. Держсекретар США нагадав, що Україна планує не лише стримувати ворожий наступ, а й повертати втрачені території.
Яка ситуація з ухваленням пакета допомоги від США для України
- Білий дім вважає, що досягнув прогресу в переговорах із республіканцями щодо посилення заходів проти міграції на південному кордоні. Це дозволить, можливо, у січні схвалити пакет додаткового фінансування для України.
- 20 грудня з'явилася інформація, що Сенат США не голосуватиме за пакет заходів щодо надання додаткової допомоги Україні та зміцнення безпеки кордонів Сполучених Штатів до початку наступного року. Переговорники від Демократичної та Республіканської партії водночас продовжують свою роботу.
- Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявляв, що президент Джо Байден готовий йти на компроміс із республіканцями для ухвалення додаткової допомоги Україні у питаннях міграційної політики і безпеки кордону.
- Спікер Палати представників Майк Джонсон відмовився продовжити роботу Конгресу цього тижня.
- Сенат погодився відкласти відпустку заради переговорів про виділення нової допомоги Україні та залагодженні розбіжностей щодо кордону. Республіканці вимагають жорстких міграційних заходів, на які не хочуть йти демократи. Оскільки гроші для України та Ізраїлю закладені в один законопроєкт із кордоном, то без консенсусу щодо внутрішнього питання грошей для Києва і Тель-Авіва не буде.
- Про те, що гроші на допомогу українцям, як і час для цього, закінчуються, Білий дім попередив Конгрес ще на початку грудня.