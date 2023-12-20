Блінкен: США і партнери працюють над тим, аби Україна в майбутньому не залежала від зовнішньої масштабної допомоги

Сполучені Штати Америки на чолі міжнародної коаліції прагнуть забезпечити Україні тверду основу для подальшого існування та розвитку, а в майбутньому - незалежність від масштабної зовнішньої допомоги.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен на пресконференції за підсумками року, передає "Укрінформ".

"Ми маємо дуже чіткий план - переконатися, що Україна може самостійно стояти на ногах у військовому, економічному плані, а також у сфері демократії, щоби підтримка та допомога таких рівнів більше не була потрібною»,- сказав Блінкен.

Він додав що наразі нашій державі треба допомогти пережити зиму та наступний період протистояння російській агресії. Держсекретар США нагадав, що Україна планує не лише стримувати ворожий наступ, а й повертати втрачені території.

Яка ситуація з ухваленням пакета допомоги від США для України