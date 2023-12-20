На Херсонщині розмінували майже 23 відсотки деокупованого правобережжя

На деокупованій частині правобережжя Херсонщини піротехнікам вдалося розмінувати понад 156 тисяч гектарів території, з яких 133 тисячі — це поля. Загалом це 23% всієї території. На цій площі піротехніки знищили 135 тисяч мін, розтяжок, снарядів.
Про це розповів очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін в ефірі телемарафону.
"За дев'ять місяців збільшили потужність розмінування майже в 10 разів. Якщо в березні було 80 саперів, то зараз понад 800. Вони працюють цілодобово", — розповідає Олександр Прокудін.
За словами очільника ОВА, гіршою є ситуація з електропостачанням, адже окупанти б’ють по критичній інфраструктурі.
"На сьогодні через обстріли знеструмлено чотири населених пункти в Бериславському районі, сім — Херсонського району", — повідомив він.
- Протягом минулої доби росіяни здійснили 82 обстріли Херсонської області, випустивши 356 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БпЛА та авіації. 16 людей поранені, серед них четверо – діти.
- З моменту деокупації на Херсонщині від російських мін загинули 16 мирних мешканців, ще 20 цивільних отримали поранення.