На Херсонщині розмінували майже 23 відсотки деокупованого правобережжя

На цій площі піротехніки знищили 135 тисяч мін, розтяжок, снарядів.

На деокупованій частині правобережжя Херсонщини піротехнікам вдалося розмінувати понад 156 тисяч гектарів території, з яких 133 тисячі — це поля. Загалом це 23% всієї території. На цій площі піротехніки знищили 135 тисяч мін, розтяжок, снарядів.

Про це розповів очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін в ефірі телемарафону.

"За дев'ять місяців збільшили потужність розмінування майже в 10 разів. Якщо в березні було 80 саперів, то зараз понад 800. Вони працюють цілодобово", — розповідає Олександр Прокудін.

За словами очільника ОВА, гіршою є ситуація з електропостачанням, адже окупанти б’ють по критичній інфраструктурі.

"На сьогодні через обстріли знеструмлено чотири населених пункти в Бериславському районі, сім — Херсонського району", — повідомив він.