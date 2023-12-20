Близько шести тисяч чоловіків призовного віку щодоби виїжджають за кордон, – ДПСУ

З них до 200 чоловіків за системою "Шлях".

За добу з України по всій ділянці західного кордону виїжджають близько 6000 чоловіків призовного віку. З них за системою "Шлях" як волонтери 150-200 чоловіків. Такі дані озвучив начальник відділу організації прикордонного контролю Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України полковник Ігор Матвійчук на брифінгу.

За його словами, найбільше виїжають водії вантажних перевезень, супроводжуючі осіб з інвалідністю, а також самі особи з інвалідністю, і багатодітні чоловіки, які виховують троє і більше дітей.

"В законодавстві не деталізовано системи контролю і можливість контролю за особою, яка супроводжує особу з інвалідністю. Тобто, одну особу з інвалідністю можуть супроводжувати в різний час різні люди на підставі акту встановлення факту догляду, який видається будь-кому; він не захищений, його можна підробити. То ж з одною особою з інвалідністю можуть виїхати кілька осіб, а перевірити, чи повернулися попередні, неможливо", – констатує Матвійчук.

При цьому прикордонник зазначає, що система вимагає удосконалення. Крім того, чимало , які виїжджають за кордон, мають довідки про непридатність до військової служби.

Матвійчук навів кумедний приклад, коли чоловік намагався виїхати за кордон, змінивши стать лише в документах.

"Чоловік змінив у РАГСі документи: був Антон, став – Тоня. Але насправді стать він не змінював", – розповідає прикордонник.

Українські прикордонники дуже чи не щодня затримують ухилянтів, які незаконно намагаються перетнути кордон.

Прикордонники затримали на Закарпатті 14 охочих втекти з України. Більшість із втікачів намагались виїхати через українсько-угорський кордон.

На Закарпатті прикордонники відділу "Ділове" Мукачівського загону затримали 29-річного жителя Коломиї, який вже вчетверте спробував незаконно потрапити за кордон. Двічі українець "перевіряв" надійність охорони кордонів на Одещині, та вже вдруге приїхав з цією ж метою на Закарпаття.

Прикордонники затримали жительку Закарпатської області, яку підозрюють в організації переправлення військовозобов'язаних українців за кордон. Разом з поплічником і двома неповнолітніми вони переправляли чоловіків через українсько-угорський кордон за 3 800 доларів з кожного.