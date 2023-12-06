Прикордонники затримали на Закарпатті 14 бажаючих втекти з України

За добу українські прикордонники зафіксували 9 спроб порушення державного кордону України у Закарпатській області.
Про це повідомила пресслужба ДПСУ.
Всього нелегально виїхати з України за добу на Закарпатті спробували 14 чоловіків.
Більшість із втікачів,12, намагались виїхати через українсько-угорський кордон.
Ще двоє нелегалів намагались виїхати до Румунії.
В ДПСУ зазначили, що всі порушники притягнуті до адмінвідповідальності та чекають суду.
Куди українці тікають із Закарпаття:
- На Закарпатті прикордонники відділу "Ділове" Мукачівського загону затримали 29-річного жителя Коломиї, який вже вчетверте спробував незаконно потрапити за кордон. Двічі українець "перевіряв" надійність охорони кордонів на Одещині, та вже вдруге приїхав з цією ж метою на Закарпаття.
- Прикордонники затримали жительку Закарпатської області, яку підозрюють в організації переправлення військовозобов'язаних українців за кордон. Разом з поплічником і двома неповнолітніми вони переправляли чоловіків через українсько-угорський кордон за 3 800 доларів з кожного.
- На Закарпатті прикордонники затримали чотирьох чоловіків, які намагалися переплисти річку Тису у напрямку кордону з Румунією.