Прикордонники затримали на Закарпатті 14 бажаючих втекти з України

За добу українські прикордонники зафіксували 9 спроб порушення державного кордону України у Закарпатській області.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

Всього нелегально виїхати з України за добу на Закарпатті спробували 14 чоловіків.

Більшість із втікачів,12, намагались виїхати через українсько-угорський кордон.

Ще двоє нелегалів намагались виїхати до Румунії.

В ДПСУ зазначили, що всі порушники притягнуті до адмінвідповідальності та чекають суду.

Куди українці тікають із Закарпаття: