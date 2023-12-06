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Прикордонники затримали на Закарпатті 14 бажаючих втекти з України

Більшість із втікачів намагались виїхати через українсько-угорський кордон.

Прикордонники затримали на Закарпатті 14 бажаючих втекти з України
Фото: Прессслужба ДПСУ

За добу українські прикордонники зафіксували 9 спроб порушення державного кордону України у Закарпатській області.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

Всього нелегально виїхати з України за добу на Закарпатті спробували 14 чоловіків.

Більшість із втікачів,12, намагались виїхати через українсько-угорський кордон.

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Ще двоє нелегалів намагались виїхати до Румунії.

В ДПСУ зазначили, що всі порушники притягнуті до адмінвідповідальності та чекають суду.

Куди українці тікають із Закарпаття:

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