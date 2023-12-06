Президент Володимир Зеленський запросив усі американські оборонні компанії до співпраці з Україною.
Про це він сказав у зверненні до учасників конференції оборонних індустрій DFNC1: US Edition, яка відбувається у Вашингтоні.
"Україна не прагне тільки залежати від партнерів – Україна прагне й реально може стати донором безпеки для всіх наших сусідів, коли зможе гарантувати захист собі. Ми справді це можемо. Абсолютно реально. Я впевнений, ми можемо разом створити новий і потужний арсенал свободи, який буде надійним помічником для всіх вільних націй світу", - сказав глава держави.
Президент додав, що "наша команда якраз у Вашингтоні й представить конкретні перспективи та можливості".
Конференція оборонних індустрій DFNC1: US Edition має мету посилити співпрацю й спільні оборонні проекти між оборонними компаніями України та США.
Які спільні проєкти втілює Україна зі союзниками у сфері оборони
- Як розповіла посол України у США Оксана Маркарова в інтерв'ю LB.ua, Україна обговорює з оборонними компаніями США ремонт і обслуговування техніки та створення спільних підприємств. Також ведеться робота із технологічними компаніями.
- Напередодні керівник ОПУ Андрій Єрмак повідомив, що 6 і 7 грудня у Вашингтоні відбуватиметься спільна американсько-українська конференція з питань взаємної оборони. За словами Єрмака, розширення співпраці між українськими та американськими підприємствами оборонної промисловості вже сприяє зміцненню армії США, оскільки запаси старої зброї та боєприпасів замінюються на новіші та сучасніші.
- Крім США Україна шукає партнерів у Європі. Так, у вересні в Києві зустрілися міністри оборони України та Франції Рустем Умєров та Себастьєн Лекорню. За підсумками зустрічі наша держава уклала з французькими оборонними компаніями близько 20 договорів.
- Того ж місяця відбувся Форум оборонних індустрій, на якому виступив генсек НАТО Єнс Столтенберг і заявив, що "чим сильніша Україна буде на полі бою, тим сильнішою буде її позиція за будь-яким столом переговорів" та хоч це парадоксально, але зброя для України – це шлях до миру.
- Тим часом ДП "Антонов" і французька компанія домовилися, що вироблятимуть безпілотники Aarok MALE. Запустити спільно вироблений дрон сторони мають намір у 2024 році.
- Німецький оборонний концерн Rheinmetall та “Українська оборонна промисловість” (“Укроборонпром”) утворили спільне підприємство. Воно буде здійснювати обслуговування та ремонт техніки, поставленої партнерами Україні. Також на цьому підприємстві буде проходити локалізація виробництва провідних зразків техніки Rheinmetall AG.