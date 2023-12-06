Таку заяву Президент зробив у зверненні до учасників конференції оборонних індустрій DFNC1: US Edition, яка відбувається у Вашингтоні.

Президент Володимир Зеленський запросив усі американські оборонні компанії до співпраці з Україною.

Про це він сказав у зверненні до учасників конференції оборонних індустрій DFNC1: US Edition, яка відбувається у Вашингтоні.

"Україна не прагне тільки залежати від партнерів – Україна прагне й реально може стати донором безпеки для всіх наших сусідів, коли зможе гарантувати захист собі. Ми справді це можемо. Абсолютно реально. Я впевнений, ми можемо разом створити новий і потужний арсенал свободи, який буде надійним помічником для всіх вільних націй світу", - сказав глава держави.

Президент додав, що "наша команда якраз у Вашингтоні й представить конкретні перспективи та можливості".

Конференція оборонних індустрій DFNC1: US Edition має мету посилити співпрацю й спільні оборонні проекти між оборонними компаніями України та США.

Які спільні проєкти втілює Україна зі союзниками у сфері оборони