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Умєров і Камишін обговорили зі спецпредставницею США Пріцкер прямі закупівлі з американськими компаніями

Також ішлося про створення спільних виробництв зброї та обладнання.

Умєров і Камишін обговорили зі спецпредставницею США Пріцкер прямі закупівлі з американськими компаніями
Фото: Міноборони

Міністри оборони Рустем Умєров і стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін провели зустріч зі спеціальною представницею США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер.

Про це йдеться на сайті Міноборони.

Умєров наголосив, що для України важливо створити можливості для залучення американського промислового бізнесу. "Зокрема плануємо створювати спільні виробництва зброї та обладнання. Працюємо над цим", – міністр.

Ще один пріоритет, про який ішлося на зустрічі, - прямі закупівлі з американськими компаніями. 

"Критично важливо забезпечити наших воїнів необхідною зброєю, зокрема, боєприпасами. Важливий фокус – протиповітряна оборона. Посилюємо наші спроможності", – додав Умєров, наголосивши, що створення військової індустрії, яка відповідає масштабу промислових потужностей ворога, є питанням національної безпеки. 

Міноборони заявило, що засновує і запускає Оборонний фонд, який стане прямим партнером для американських компаній у створенні спільних виробництв та продуктів.

Що передбачають спільні проєкти України та союзників у сфері оборони

  • Раніше посол України у США Оксана Маркарова в інтерв'ю LB.ua розповіла, що Україна обговорює з оборонними компаніями США ремонт і обслуговування техніки та створення спільних підприємств. Також ведеться робота із технологічними компаніями.
  • 6 і 7 грудня у Вашингтоні відбулася спільна американсько-українська конференція з питань взаємної оборони. За словами глави ОПУ Андрія Єрмака, розширення співпраці між українськими та американськими підприємствами оборонної промисловості вже сприяє зміцненню армії США, оскільки запаси старої зброї та боєприпасів замінюються на новіші та сучасніші.
  • У зверненні до учасників конференції Президент Володимир Зеленський запросив усі американські оборонні компанії до співпраці з Україною. 
  • У межах згаданого заходу Україна та США підписали Меморандум про співробітництво щодо спільного виробництва та обміну технічними даними. Документ передбачає, що Україна отримає потужності, які необхідні для успіху на полі бою в найближчій перспективі, а в довгостроковій перспективі сприятимуть економічному відновленню та зміцненню обороноздатності.
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