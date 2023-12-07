Умєров і Камишін обговорили зі спецпредставницею США Пріцкер прямі закупівлі з американськими компаніями

Також ішлося про створення спільних виробництв зброї та обладнання.

Міністри оборони Рустем Умєров і стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін провели зустріч зі спеціальною представницею США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер.

Про це йдеться на сайті Міноборони.

Умєров наголосив, що для України важливо створити можливості для залучення американського промислового бізнесу. "Зокрема плануємо створювати спільні виробництва зброї та обладнання. Працюємо над цим", – міністр.

Ще один пріоритет, про який ішлося на зустрічі, - прямі закупівлі з американськими компаніями.

"Критично важливо забезпечити наших воїнів необхідною зброєю, зокрема, боєприпасами. Важливий фокус – протиповітряна оборона. Посилюємо наші спроможності", – додав Умєров, наголосивши, що створення військової індустрії, яка відповідає масштабу промислових потужностей ворога, є питанням національної безпеки.

Міноборони заявило, що засновує і запускає Оборонний фонд, який стане прямим партнером для американських компаній у створенні спільних виробництв та продуктів.

Що передбачають спільні проєкти України та союзників у сфері оборони