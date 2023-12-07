США допомагатимуть будувати в Україні оборонну промисловість

Україна та США підписали у Вашингтоні Меморандум про спільне виробництво та обмін технічними даними.

У межах українсько-американської конференції оборонних індустрій у Вашингтоні Україна та США підписали Меморандум про співробітництво щодо спільного виробництва та обміну технічними даними.

"Документ передбачає, що Україна отримає потужності, які необхідні для успіху на полі бою в найближчій перспективі, а в довгостроковій перспективі сприятимуть економічному відновленню та зміцненню обороноздатності", – повідомили у Офісі президента.

Також додали, що Меморандум сприятиме будівництву в Україні виробничих потужностей, які забезпечуватимуть ЗСУ необхідною зброєю, в тому числі і ППО. Також налагодять виробництво критично важливих боєприпасів, ремонт і технічне обслуговування.

Міністерство оборони США та промислові партнери надаватимуть Україні технічні дані для реалізації окремих проєктів для вдосконалення застарілих систем протиповітряної оборони. Паралельне виробництво цих систем в Україні та США дасть змогу пришвидшити їхнє розгортання й допоможе нашій державі підтримувати ППО в бойовому стані.

Також США заявили, що створюють міжвідомчу групу Ukraine Deal Team, до якої увійшли представники Державного департаменту, Міністерства оборони та Міністерства торгівлі США. Ця стуктура підтримуватиме партнерів, які розроблятимуть рекомендації щодо потенційних угод та експортних вимог для оборонної промисловості України.