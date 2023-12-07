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Алієв оголосив позачергові вибори президента Азербайджану

Вони відбудуться 7 лютого 2024 року.

Алієв оголосив позачергові вибори президента Азербайджану
Ільхам Алієв
Фото: EPA/UPG

Президент Азербайджану Ільхам Алієв призначив на 7 лютого 2024 позачергові президентські вибори.

Про це повідомляється на сайті президента.

Центральній виборчій комісії доручено забезпечити проведення виборів. Відповідно до законодавства, президент Азербайджану обирається терміном на 7 років.

Востаннє вибори президента Азербайджану проводились 11 квітня 2018 року, замість 17 жовтня. Вони також були позачерговими. Того року вперше в Азербайджані було проведено електронний екзит-пол. Перемогу на виборах здобув Алієв із 86,53% голосів.

На виборах 2013 року Алієв переміг з результатом 84,54%. Його суперник Джаміль Гасанлі тоді отримав 5,53%.

Алієв править в Азербайджані з 2003 року.

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