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Путін відвідав ОАЕ та Саудівську Аравію

Переговори торкнулися, насамперед, війни Ізраїлю з ХАМАС.

Путін відвідав ОАЕ та Саудівську Аравію
Фото: EPA/UPG

Президент Росії Володимир Путін відвідав із візитом Об’єднані Арабські Емірати та Саудівську Аравію.

Про це повідомляє The New York Times.

Президент Росії Володимир Путін на борту свого літака з чотирма винищувачами розпочав поїздку до Об’єднаних Арабських Еміратів і Саудівської Аравії.

Переговори під час візитів торкнулися, насамперед, війни Ізраїлю з ХАМАС.

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На початку переговорів президент Еміратів шейх Мохамед бін Заїд Аль Нахайян назвав пана Путіна своїм “дорогим другом”. В свою чергу, російський диктатор високо оцінив відносини між двома країнами.

“Без сумніву, я проінформую вас про ситуацію з українською кризою”, - сказав Путін лідеру Еміратів.

Під час зустрічі Путін і шейх Мохаммед обговорили потенціал розвитку відносин між їхніми країнами до “стратегічного партнерства”.

Співрозмовники також говорили про війну в Газі, необхідність працювати над досягненням постійного миру в ізраїльсько-палестинському конфлікті та війну в Україні.

Відомий еміратський політолог Абдулхалек Абдулла применшив значення візиту Путіна для Еміратів, назвавши його “символічним”. Він зазначив, що у російського лідера дуже мало друзів, а Емірати “хочуть бути другом усіх”.

Згодом Путін виїхав з Еміратів до Саудівської Аравії де важливим пунктом порядку денного переговорів буде, ймовірно ситуація на нафтових ринках. 

Куди їздив Путін після повномастштабного вторгнення в Україну і хто був у нього

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