Путін відвідав ОАЕ та Саудівську Аравію

Президент Росії Володимир Путін відвідав із візитом Об’єднані Арабські Емірати та Саудівську Аравію.
Про це повідомляє The New York Times.
Президент Росії Володимир Путін на борту свого літака з чотирма винищувачами розпочав поїздку до Об’єднаних Арабських Еміратів і Саудівської Аравії.
Переговори під час візитів торкнулися, насамперед, війни Ізраїлю з ХАМАС.
На початку переговорів президент Еміратів шейх Мохамед бін Заїд Аль Нахайян назвав пана Путіна своїм “дорогим другом”. В свою чергу, російський диктатор високо оцінив відносини між двома країнами.
“Без сумніву, я проінформую вас про ситуацію з українською кризою”, - сказав Путін лідеру Еміратів.
Під час зустрічі Путін і шейх Мохаммед обговорили потенціал розвитку відносин між їхніми країнами до “стратегічного партнерства”.
Співрозмовники також говорили про війну в Газі, необхідність працювати над досягненням постійного миру в ізраїльсько-палестинському конфлікті та війну в Україні.
Відомий еміратський політолог Абдулхалек Абдулла применшив значення візиту Путіна для Еміратів, назвавши його “символічним”. Він зазначив, що у російського лідера дуже мало друзів, а Емірати “хочуть бути другом усіх”.
Згодом Путін виїхав з Еміратів до Саудівської Аравії де важливим пунктом порядку денного переговорів буде, ймовірно ситуація на нафтових ринках.
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