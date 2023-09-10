​Президент Бразилії запросив Путіна на саміт G20 і пообіцяв, що його там не заарештують

Президент Бразилії Луїс Ігнасіо Лула да Сільва заявив, що президента Росії Володимира Путіна не заарештують на саміті "Групи двадцяти" у 2024 році, якщо той вирішить особисто взяти у ньому участь.

Він підтвердив, що запрошує російського президента на наступну зустріч G20 у Ріо-де-Жанейро та гарантує його безпеку, передає "Радіо Свобода".

Цього року Путін не приїхав на саміт G20 до Делі. Росію представляє міністр закордонних справ Сергій Лавров. Також Путін не відвідав саміт БРІКС у Йоганнесбурзі: він брав участь у засіданнях відеозв’язком.

Раніше в суботу країни G20 погодили декларацію, в якій безпосередньо не засудили військове вторгнення Росії в Україну. У документі сказано лише, що всі держави повинні діяти відповідно до цілей та принципів Хартії ООН, утримуватися від загроз та дотримуватися принципу територіальної цілісності та політичної незалежності будь-якої з держав.

Нагадаємо, що Міжнародний кримінальний суд у Гаазі у березні видав ордер на арешт Путіна та російської уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової. МКС підозрює їх у насильницькій депортації українських дітей до Росії. Бразилія підписала Римський статут, що лежить в основі діяльності МКС.