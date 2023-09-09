У США вдалося ідентифікувати тіла ще двох жертв теракту 11 вересня 2001 року

Внаслідок теракту загинуло майже 3000 людей. Понад 1000 людських останків після терактів 11 вересня 2001 року ще не ідентифіковані.

У США вдалося ідентифікувати останки ще двох людей, які загинули під час атаки на Всесвітній торговий центр 11 вересня 2001 року, пише AP.

Влада підтвердила ідентифікацію останків чоловіка та жінки за кілька днів до 22-ї роковин атаки захопленими літаками, внаслідок якої загинуло майже 3000 людей. Їхні імена міська влада не розкриває на прохання їхніх родин.

Ідентифікація тіл - це копіткий процес, який спирається на передові методи секвенування ДНК для перевірки фрагментів тіл, знайдених під завалами.

Удосконалення технології секвенування, включаючи підвищену чутливість тесту та швидший час обробки, дозволили офіційним особам ідентифікувати останки, які десятиліттями давали негативний результат на ідентифікацію ДНК, кажуть чиновники.

Незважаючи на прогрес криміналістики, зусилля з ідентифікації останків жертв 11 вересня сповільнилися в останні роки. За словами офіційних осіб, дві позитивні ідентифікації є першими з вересня 2021 року. До цього останню ідентифікацію проводили у 2019 році.

Понад 1000 людських останків після терактів 11 вересня 2001 року ще не ідентифіковані. Зараз вони зберігаються в Національному меморіалі та музеї 11 вересня на території Всесвітнього торгового центру.