До України з несподіваним візитом прибув міністр закордонних справ Японії (оновлено)

У суботу, 9 вересня, до України з раніше неоголошеним візитом приїхав міністр закордонних справ Японії Йошімаса Хаяші. Він проведе зустріч із українським колегою Дмитром Кулебою.

У МЗС Японії нагадали обіцянку Хаяші співпрацювати із міжнародним співтовариством для впровадження суворих санкцій проти Росії та надавати Україні потужну підтримку, аби війна якнайшвидше закінчилася. Також голова МЗС планує обговорити "Конференцію сприяння японсько-українській економічній відбудові", яка запланована на кінець 2023-початок 2024.

"Крім того, міністр Хаяші, як головуючий на зустрічі міністрів закордонних справ G7, закликав якомога більше країн, у тому числі країн Глобального Півдня, підтримати зусилля України для досягнення справедливого та тривалого миру. Ми плануємо пояснити наші зусилля та оголосити, що ми продовжуватимемо ці зусилля в майбутньому", – йдеться у повідомленні міністерства.

Міністр закордонних справ Японії Хаяші Йошімаса прибув до України. pic.twitter.com/0yv9f5Ka3H — Посольство Японії в Україні (@JPEmbUA) September 9, 2023

Міністр закордонних справ 🇯🇵 Хаяші Йошімаса відвідав меморіал жертвам російського вторгнення в Бучі. pic.twitter.com/WTXZUT6NaD — Посольство Японії в Україні (@JPEmbUA) September 9, 2023

Посольство Японії опублікувало засудження спроби Росії проводити так звані "вибори" на незаконно окупованій території Луганської, Донецької, Херсонської, Запорізької областей та Автономної Республіки Крим.

"Окупація цих територій є грубим порушенням міжнародного права та розхитує основи міжнародного порядку. Ми продовжуємо закликати Росію покинути усі окуповані території. Японія буде і надалі, у співпраці з G7, впроваджувати суворі санкції щодо Росії та надавати всебічну підтримку", – зазначили в посольстві.

Хаяші Йошімаса під час візиту відвідав меморіал жертвам російського вторгнення в Бучі.

Разом із Хаяші до Києва мали прибути представники японського бізнесу. Токіо сподівається, що ці компанії матимуть можливість безпосередньо поспілкуватися про потреби відновлення та реконструкції України, що стане початком поглиблення участі японських компаній у майбутній допомозі у відбудові.

У березні 2023 з несподіваним візитом до України прибув японський премʼєр. Фуміо Кісіда провів переговори із українським президентом. У серпні Японія оголосила про виділення Україні $7 млрд допомоги – "на різні потреби". Також у червні та серпні із японським послом зустрічався у Києві начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов.