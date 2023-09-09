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В Індії стартував саміт G20. Без Путіна та Сі, але з Африканським союзом (доповнено)

Лідери найбагатших країн світу зібралися в Нью-Делі. 

В Індії сьогодні стартував дводенний саміт Group of 20 – двадцяти найпотужніших економік світу. Лідери країн особисто приїхали на захід, але не президент РФ Володимир Путін і лідер КНР Сі Цзіньпін, пише BBC.

Зі вступним словом виступив премʼєр Індії Нарендра Моді, який особисто зустрічав колег. Він почав з висловлення співчуття у звʼязку з землетрусом у Марокко, внаслідок якого загинули близько 300 людей.

Саміт проходить у найбільшому індійському діловому комплексі "Бхарат Мандапам" у Нью-Делі.

На саміті Моді запросив Африканський союз стати постійним членом групи. 

Моді запросив Африканський союз стати постійним членом
Фото: G20 India Twitter
Моді запросив Африканський союз стати постійним членом

"Я вірю, що включення Африканського союзу отримає підтримку всіх", – сказав Моді, запросивши голову блоку президента Коморських Островів Азалі Ассумані виступити перед делегатами.

Якщо Африканський союз долучиться до G20, він матиме такі самі права, як і ЄС – ще одне обʼєднання країн. Африканський союз складається з 55 держав-членів. До участі в саміті його запросила країна-організаторка Індія.

Зустріч представників Саудівської Аравії
Зустріч представників Саудівської Аравії

Гасло цьогорічного заходу: "Одна земля, одна родина, одне майбутнє". 

"18-й саміт G20 у Нью-Делі стане кульмінацією всіх процесів і зустрічей G20, що проводяться протягом року між міністрами, високопосадовцями та громадянським суспільством. На завершення саміту G20 буде прийнято Декларацію лідерів G20, у якій буде зазначено зобов’язання лідерів щодо пріоритетів, обговорених і узгоджених під час відповідних зустрічей міністрів і робочих груп", – зазначали на сайті заходу. 

Президент США Джо Байден прибув на саміт
Фото: G20 India Twitter
Президент США Джо Байден прибув на саміт
Зустріч канцлера Німеччини Олафа Шольца
Фото: G20 India Twitter
Зустріч канцлера Німеччини Олафа Шольца

Україну на саміт не покликали, хоча він передбачає участь і тих держав, які не входять до G20. У МЗС країни це пояснили тим, що G20 займається зростанням та розвитком, а не вирішенням конфліктів, що, на погляд Індії, має відбуватися в Раді безпеки ООН.

Міністр закордонних справ країни-агресора лавров приїхав замість путіна
Фото: G20 India Twitter
Міністр закордонних справ країни-агресора лавров приїхав замість путіна

Путін, як і торік, саміт пропускає – замість себе він послав голову МЗС Лаврова. Лідер КНР вирішив не приїжджати на саміт на тлі і так досить хитких відносин із Індією. 

На відміну від цьогорічного саміту, у 2022 президент Володимир Зеленський брав участь у заході – відеозвʼякзом. Він презентував пропозиції для справедливого закінчення війни. 

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