Після того як КНУ вирішив відновити навчання “наживо”, з нього звільнилися понад 50 викладачів
Після того як КНУ вирішив відновити навчання “наживо”, з нього звільнилися понад 50 викладачів
У Києві попрощалися з загиблим розвідником Максимом Нікітенком – коханим Марусі Звіробій
У Києві попрощалися з загиблим розвідником Максимом Нікітенком – коханим Марусі Звіробій
​Зуби Суровікіна. Куди рухається “Таврія”?
​Зуби Суровікіна. Куди рухається “Таврія”?
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
​«Я боржник взаємної любові». Пам’яті Ігоря Козловського
​«Я боржник взаємної любові». Пам’яті Ігоря Козловського
Пазурі для котячих
Пазурі для котячих
НАБУ повідомило про підозру Коломойському і п'ятьом експрацівникам Приватбанку
НАБУ повідомило про підозру Коломойському і п'ятьом експрацівникам Приватбанку
На Хмельниччині місцевого жителя затримали під час встановлення GPS-трекера на опору мосту за завданням ФСБ
На Хмельниччині місцевого жителя затримали під час встановлення GPS-трекера на опору мосту за завданням ФСБ
У Кривому Розі ракета влучила в будівлю поліції. Загинув поліцейський, ще 59 людей поранені (оновлено)
У Кривому Розі ракета влучила в будівлю поліції. Загинув поліцейський, ще 59 людей поранені (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

Шарль Мішель назвав “цинічною” пропозицію РФ про постачання 1 млн тонн зерна країнам Африки

Кремль припинив дію зернової угоди, завдяки якій вдалося поставити на ринки 30-32 млн тонн зерна. І зараз РФ обстрілює зернову інфраструктуру України.

Шарль Мішель назвав “цинічною” пропозицію РФ про постачання 1 млн тонн зерна країнам Африки
Шарль Мішель
Фото: EPA/UPG

Глава Євроради Шарль Мішель назвав “цинічною” пропозицію РФ про постачання 1 млн тонн зерна країнам Африки, повідомляє DW. 

"Понад 250 млн людей по всьому світу відчувають гостру нестачу продуктів харчування. І Кремль позбавляє їх такого необхідного продовольства, навмисно атакуючи українські порти", – заявив глава Європейської ради перед початком саміту G20 в Індії 9-10 вересня.

За словами Шарля Мішеля, "скандальним" є той факт, що блокування та напади на порти України РФ здійснює після того, як сама вийшла із зернової угоди, а пропозиція Москви поставити 1 млн тонн зерна в Африки є "цинічною".

Завдяки припиненій Кремлем зерновій угоді під егідою ООН вдалося поставити на ринки 30-32 млн тонн зерна, "особливо в країни, що розвиваються", а через коридори солідарності, роботу яких забезпечує ЄС, "наразі вже доставлено 41 млн тонн зерна", наголосив глава Євроради.

Нагадаємо, раніше Шарль Мішель повідомив, що зернова угода буде у центрі саміту G20. Чи досягнуть лідери “Групи двадцяти” консенсусу щодо комюніке – передбачити важко.

Китай дав зрозуміти, що лідер Сі Цзиньпін вперше пропустить саміт G-20. Пекін натомість представить прем’єр-міністр Лі Цян. А від Росії замість Путіна приїде очільник МЗС РФ Сергій Лавров.

МЗС України намагалось отримати запрошення на саміт G20. Наша держава хотіла долучитися до заходу, оскільки там будуть порушувати економічні проблеми.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies