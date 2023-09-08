Кремль припинив дію зернової угоди, завдяки якій вдалося поставити на ринки 30-32 млн тонн зерна. І зараз РФ обстрілює зернову інфраструктуру України.

Глава Євроради Шарль Мішель назвав “цинічною” пропозицію РФ про постачання 1 млн тонн зерна країнам Африки, повідомляє DW.

"Понад 250 млн людей по всьому світу відчувають гостру нестачу продуктів харчування. І Кремль позбавляє їх такого необхідного продовольства, навмисно атакуючи українські порти", – заявив глава Європейської ради перед початком саміту G20 в Індії 9-10 вересня.

За словами Шарля Мішеля, "скандальним" є той факт, що блокування та напади на порти України РФ здійснює після того, як сама вийшла із зернової угоди, а пропозиція Москви поставити 1 млн тонн зерна в Африки є "цинічною".

Завдяки припиненій Кремлем зерновій угоді під егідою ООН вдалося поставити на ринки 30-32 млн тонн зерна, "особливо в країни, що розвиваються", а через коридори солідарності, роботу яких забезпечує ЄС, "наразі вже доставлено 41 млн тонн зерна", наголосив глава Євроради.

Нагадаємо, раніше Шарль Мішель повідомив, що зернова угода буде у центрі саміту G20. Чи досягнуть лідери “Групи двадцяти” консенсусу щодо комюніке – передбачити важко.

Китай дав зрозуміти, що лідер Сі Цзиньпін вперше пропустить саміт G-20. Пекін натомість представить прем’єр-міністр Лі Цян. А від Росії замість Путіна приїде очільник МЗС РФ Сергій Лавров.

МЗС України намагалось отримати запрошення на саміт G20. Наша держава хотіла долучитися до заходу, оскільки там будуть порушувати економічні проблеми.