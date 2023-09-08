В Україну вдалося повернути ще девʼятьох українських дітей.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

“Історії цих дітей – вражають. Я неодноразово наголошував, що кожне повернення, як спецоперація. Адже долі дітей різні, але кожному з них довелося пройти через випробування. Наприклад, двоє діток довгий час перебували на ТОТ, і тепер, нарешті, вдалося повернути їх батькам. Також нам вдалося повернути на Батьківщину хлопця, якого росіяни звинуватили у підриві моста, місяць тримали у в’язниці та допитували. Він пройшов всі кола пекла, зокрема, й фільтрацію. Але тепер він з мамою, в Україні”, – повідомив Лубінець.

Він зазначив, що з безпекових міркувань деталі повернення не розголошуються.

Фото: Telegram/Дмитро Лубінець

Фото: Telegram/Дмитро Лубінець

Нагадаємо, нещодавно до родини вдалося повернути хлопчика з окупованої Донеччини. Спершу дитина із прабабусею перебували в селі Старомлинівка. Після окупації вони опинилися в Донецьку.

Раніше Україні вдалося повернути 14-річну дитину з тимчасово окупованої території Херсонської області.