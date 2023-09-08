Головне за ніч та ранок. П’ятниця, 8 вересня

Ворожий удар по Кривому Рогу, нічний наліт "шахедів" на Одещину, 39 бойових зіткнень, наступальні дії Сил оборони, втрати окупантів, ворожі обстріли.

У Кривому Розі ракета влучила в адміністративну будівлю, повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

Згодом правоохоронці уточнили, що ракета влучила в адмінбудівлю поліції. Станом на 10:41 відомо про 32 постраждалих.

"Вже 32 постраждалі через ракетний приліт у Кривому Розі. Більшість – в стані середньої тяжкості або «задовільному». Втім, є й «важкі». Пошкоджені 3 адмінбудівлі. Побиті 7 житлових будинків, серед них – багатоповерхівка. Пожежа, яка виникла в гаражах, локалізована", – повідомив Сергій Лисак.

Раніше міністр внутрішніх справ Ігор Клименко розповів, що внаслідок російського удару загинув поліцейський.

"Ще трьох рятувальники ДСНС дістали з-під завалів. Вони у важкому стані. 6 співробітників отримали травми різного ступеня тяжкості. Надзвичайники на місці прильоту гасять пожежу площею 200 квадратних метрів. Крім того, постраждали ще розміщені поруч житлові будинки. Поліція здійснює поквартирний обхід, щоб перевірити стан мешканців. Тривають рятувальні роботи", – йдеться у повідомленні.

Поліція закликала місцевих не наближатися до місця роботи екстрених служб у цілях безпеки.

Цієї ночі ворог випустив 20 "шахедів" у напрямку Одещини. Сили ППО знищили 16 безпілотників ворога у межах Одеської та Миколаївської областей.

Повітряні сили ЗСУ зазначають, що противник атакував групами ударних БпЛА типу “Shahed-136/131” з південно-східного та південного напрямків (Приморсько-Ахтарськ – Росія, мис Чауда – окупований Крим).

Для відбиття удару були застосовані зенітні ракетні підрозділи, винищувальна авіація, мобільні вогневі групи Повітряних Сил, протиповітряна оборона інших складових Сил оборони України.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що минулої доби на фронті відбулось 39 бойових зіткнень.

Ворог завдав сімох ракетних, 74 авіаційних ударів, здійснив 46 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, знищують ворога та крок за кроком звільняють окуповані території, мають успіх в районі південніше Роботиного, закріплюються на досягнутих рубежах.

Минулої доби авіація Сил оборони завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника.

Підрозділами ракетних військ та артилерії уражено склад боєприпасів, шість артилерійських засобів, два пункти управління, два зенітно-ракетних комплекси противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 8 вересня – в нашій новині.

Генштаб також інформує, що впродовж четверга 7 вересня Збройні сили знищили близько 640 російських військових, 23 танки та засіб ППО ворога. З початку повномасштабної війни армія окупантів втратила близько 267 540 осіб вбитими.

Про інші втрати противника – в новині.

Сьогодні близько 5:30 ранку російські військові завдали ракетного удару по приватному сектору міста Суми.

Згідно з повідомленням Сумської ОВА, внаслідок атаки зруйнований приватний будинок. За оновленими даними від ДСНС, постраждали двоє людей.

"Вранці, 8 вересня, внаслідок удару, завданого по місту Суми, зазнав значних руйнувань житловий сектор мирних громадян. До місця події негайно прибули рятувальники. За попередньою інформацією, зруйновано двоповерховий житловий будинок, пошкоджень зазнали більше 20 осель та 8 транспортних засобів, виникла пожежа на значній площі. Під уламками перебували дві людини. З-під завалів надзвичайники врятували чоловіка (1953 р.н) та жінку (1958 р.н)", – йдеться у повідомленні.

Зранку 8 вересня окупанти поцілили кількома ракетами (попередньо – балістичними) по об’єктах цивільної інфраструктури Запоріжжя, повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

За його словами, внаслідок ворожої атаки поранення дістав чоловік. О 9:35 стало відомо, що внаслідок ранкової атаки у Запоріжжі у 30-ти багатоповерхівках вибиті вікна в квартирах та під'їздах. Також вікна вибиті у трьох навчальних закладах.

Подробиці – в новині.

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