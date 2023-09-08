Життя в епіцентрі особистого торнадо

Кожного з нас, хто знаходиться на території України, періодично накривають питання: Коли це закінчиться? Коли ми почнемо нормально жити? Або думки: от закінчиться війна, тоді я: піду вчитись, зміню роботу, почну відпочивати, народжу дитину і т.д. Як людина, яка пережила період 2014-2016 років, можу абсолютно авторитетно заявити: це шлях в нікуди. Не буде потім все добре. Нас чекають величезні складнощі післявоєнного суспільства.

Фото: EPA/UPG

Нові корупційні скандали, але вже щодо коштів на відновлення України. Повернення величезної кількості військових до мирного життя, а це буде величезною проблемою. Велика кількість психіатричних та психологічних проблем. Проблеми зі здоровʼям, що повилазять у всіх (просто повірте), як тільки вам здасться, що все, війна закінчилась.

Тому просто рекомендації:

Живіть зараз.

Розраховуйте свої сили на марафон, а не на спринт.

Турбуйтесь про своє здоровʼя зараз.

Якщо бачите, що дітей накриває, шукайте дитячих психологів.

Якщо вас накриває, шукайте психологів, психіатрів.

Взагалі, я б вже зараз зі сторони держави розпочинала створювати мережу психологічної та психіатричної допомоги та її масштабування на всю країну.

І ще.

Не чіпайте один одного.

За фото з відпочинку, за дописи на якісь невійськові теми.Та за що завгодно. Кожен справляється з тим, що ми всі переживаємо, як вміє. Ніхто не вчив нас жити під час війни. Ні в кого немає навиків виживання в таких умовах. Коли хочеться до когось доколупатися, уявіть, що людина стоїть в центрі торнадо, а ви намагаєтесь їй давати поради. Щонайменше, вона вас не почує, що більш серйозно - вас затягне туди ж.

Не гризіть один одного. Всім тяжко. А тим, хто кожного дня ризикує життям, тяжче за все.

І перш як доколупатись до когось, задайте собі питання: а чи за це віддають свої життя наші захисники?

Ні?

То відійдіть від особистого торнадо якоїсь людини.

Це все не стосується корупційних скандалів та питань, які потрібно вирішувати «тут і зараз». А їх вирішувати треба.

Зосередьтесь на тому, щоб виконувати свою роботу так же бездоганно, як і хлопці та дівчата на «нулях».

Бережіть себе та оточуючих.

І все буде добре, я дізнавалась.