Життя в епіцентрі особистого торнадо

Нові корупційні скандали, але вже щодо коштів на відновлення України. Повернення величезної кількості військових до мирного життя, а це буде величезною проблемою. Велика кількість психіатричних та психологічних проблем. Проблеми зі здоровʼям, що повилазять у всіх (просто повірте), як тільки вам здасться, що все, війна закінчилась.
Тому просто рекомендації:
Живіть зараз.
Розраховуйте свої сили на марафон, а не на спринт.
Турбуйтесь про своє здоровʼя зараз.
Якщо бачите, що дітей накриває, шукайте дитячих психологів.
Якщо вас накриває, шукайте психологів, психіатрів.
Взагалі, я б вже зараз зі сторони держави розпочинала створювати мережу психологічної та психіатричної допомоги та її масштабування на всю країну.
І ще.
Не чіпайте один одного.
За фото з відпочинку, за дописи на якісь невійськові теми.Та за що завгодно. Кожен справляється з тим, що ми всі переживаємо, як вміє. Ніхто не вчив нас жити під час війни. Ні в кого немає навиків виживання в таких умовах. Коли хочеться до когось доколупатися, уявіть, що людина стоїть в центрі торнадо, а ви намагаєтесь їй давати поради. Щонайменше, вона вас не почує, що більш серйозно - вас затягне туди ж.
Не гризіть один одного. Всім тяжко. А тим, хто кожного дня ризикує життям, тяжче за все.
І перш як доколупатись до когось, задайте собі питання: а чи за це віддають свої життя наші захисники?
Ні?
То відійдіть від особистого торнадо якоїсь людини.
Це все не стосується корупційних скандалів та питань, які потрібно вирішувати «тут і зараз». А їх вирішувати треба.
Зосередьтесь на тому, щоб виконувати свою роботу так же бездоганно, як і хлопці та дівчата на «нулях».
Бережіть себе та оточуючих.
І все буде добре, я дізнавалась.