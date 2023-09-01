Як добровольцям отримати УБД

Важливо зазначити, що наразі учасники ДФТГ отримати ветеранський статус не можуть: для них не існує порядку оформлення цього статусу, хоч ДФТГ у законодавстві і визначаються учасниками бойових дій.

Якщо для офіційно оформлених військовослужбовців держава спростила отримання статусу учасника бойових дій, то добровольцям отримати це посвідчення не так легко. Крім того, держава для отримання УБД почала відокремлювати тих, хто добровільно воював з початку повномасштабного вторгнення і до кінця березня 2022 року, та інших, хто став добровольцем пізніше. У другому випадку отримати УБД можна лише після оформлення у військо та набуття бойового досвіду як військовослужбовець.

Фото: Генштаб ЗСУ

УБД для добровольців, які воювали з 24 лютого до 25 березня 2022 року

Після того, як Верховна Рада України у січні 2023 року внесла зміни до закону “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, з’явилася можливість отримати статус учасника бойових дій (УБД) для добровольців, які захищали державу у період з 24 лютого по 25 березня 2022 року і брали участь у бойових діях як самостійно, так й у складі добровольчого формування у взаємодії із ЗСУ, МВС, ДПСУ, СБУ тощо.

Також у липні цього року Кабмін вніс зміни до постанови КМУ, яка регулює безпосередньо порядок надання статусу УБД.

Підставою для надання статусу УБД є довідка, видана командиром військової частини, у взаємодії з якою людина сама або у складі добровольчого формування захищала державу (довідка згідно з додатком 6 до постанови Уряду від 20.08.2014 № 413).

Якщо такої довідки немає, то для отримання статусу УБД необхідно подати нотаріально завірені свідчення про період безпосередньої участі у війні. Ці свідчення мають дати троє або більше свідків з числа військовослужбовців, які вже отримали УБД. Одним з них має бути командир підрозділу добровольця.

Добровольці, які не мають вищезгаданої довідки та які отримали поранення, контузію, каліцтво, через що вони далі не можуть нести службу (крім випадків необережного поводження із зброєю, самокалічення) мають подати:

● нотаріально завірені свідчення не менше ніж двох свідків військовослужбовців, які мають статус УБД, про період безпосередньої участі у захисті України;

● також медичні документи, що підтверджують наявність поранення, контузії, каліцтва, які отримані під час участі у війні.

Ці документи можуть подати як самі добровольці, так і їхні командири.

Розглядати ці заявки буде міжвідомча комісія, яку створило Міністерство у справах ветеранів України. Комісія має протягом місяця з дня надходження документів ухвалити рішення про надання статусу або відмову і повідомити про це добровольця чи командира, які подавали документи.

Поки що рано казати, чи є вже кейси з отримання такого статусу добровольцями, адже тільки у липні Кабмін вніс відповідні зміни. Скоріш за все, цього варто очікувати на початку вересня.

Що робити тим, хто був добровольцем після після 25 березня 2022 року

У законодавстві немає норми для отримання статусу УБД людям, які після 25 березня 2022 року добровільно беруть участь в бойових діях. Саме тому для отримання такого статусу такому добровольцю важливо бути офіційно оформленим у частині як військовослужбовець.

За загальним правилом військовослужбовцю потрібно мати ту саму довідку про безпосередню участь у захисті держави, а також зібрати хоча б один з таких документів:

● витяг (копії) бойових донесень, витягу (копії) журналів бойових дій (оперативних завдань, ведення оперативної обстановки);

● витяг (копії) вахтових журналів, польотних листів;

● витяг (копії) матеріалів спеціальних (службових) розслідувань за фактами отримання поранень, контузій, каліцтв;

● до зазначених документів за власним бажанням можна додати інші документи, які містять докази та підтверджують факт участі у бойових діях.

Військовий має проконтролювати, чи було внесено його прізвище у вищезазначені документи. Адже без оформлених документів про фактичне виконання бойових завдань складно та навіть неможливо отримати УБД.

Є декілька способів зібрати на надіслати документи. Наприклад, командир військової частини самостійно їх збирає та у місячний строк після того, як військовий виконав завдання, подає на розгляд комісії довідку про безпосередню участь у бойових діях та інші необхідні документи.

Другий шлях – подати рапорт на командира в/ч з вимогою надати необхідні документи. Після цього військовий їх надсилає до відповідної комісії.

Також документи і заяву на отримання УБД може подати людина, яка звільнена з військової служби, через ТЦК та СП за місцем перебування на обліку. У цьому випадку спочатку потрібно зробити запит на свою частину для отримання документів. Також такий запит може зробити ТЦК та СП самостійно після звернення звільненої зі служби особи. Після цього ТЦК та СП направляє папери на розгляд комісії.

Після отримання документів комісії мають ухвалити рішення протягом місяця.

Нагадаємо про пільги

Люди, які оформили статус УБД (тобто є ветеранами), мають право на пільги, передбачені Законом України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”. Серед таких пільг:

● 75% знижки на житлово-комунальні послуги;

● безкоштовний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту та залізничним транспортом приміського сполучення;

● безкоштовне отримання ліків, лікарських засобів, імунобіологічних препаратів та виробів медичного призначення за рецептами лікарів;

● виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності в розмірі 100% середньої заробітної плати незалежно від стажу роботи;

● освітні пільги для учасника бойових дій та його дітей (повна або часткова оплата навчання тощо);

● першочергове забезпечення житлом тих, хто потребує поліпшення житлових умов;

● першочергове відведення земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, садівництва і городництва;

● одержання пільгової позики на будівництво та ремонт жилих будинків;

● інші пільги.

Автор: Анна Пашкіна, військова юристка, експертка ГО "Принцип".