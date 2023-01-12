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Нардепи розширили перелік учасників бойових дій

Всі, хто боронив суверенітет чи отримав інвалідність під час оборони, не входив до складу армії та державних органів, отримають статус УБД. 

Нардепи розширили перелік учасників бойових дій
Фото: Пресслужба ОК "Південь"

Верховна Рада України на засіданні 12 січня ухвалила в цілому Закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визнання учасниками бойових дій осіб, які брали безпосередню участь в здійсненні заходів необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та інших питань. За закон проголосували 310 нардепів, передає кореспондент LB.ua.

 Нардепи наголосили, що велика кількість громадян для відсічі та стримуванні збройної агресії Російської Федерації добровільно залучалися до добровольчих формувань, що діяли та діють без державної реєстрації. Та були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України. Тому законом передбачено «визначення учасниками бойових дій осіб, які не вступили до Збройних Сил України, Міністерства внутрішніх справ України, Національної поліції, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, Служби безпеки України або інших утворених відповідно до законів України військових формувань чи правоохоронних органів, однак брали безпосередню участь в здійсненні заходів необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України», — зазначено у пояснювальній записці. Також до переліку учасників бойових дій «будуть відзначені ті, які стали особами з інвалідністю внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України у період дії воєнного стану при здійсненні самооборони під час виконання завдань, пов’язаних із запровадженням і здійсненням заходів правового режиму воєнного стану».

Нагадаємо, з 1 грудня 2022 року стартувало оформлення документів для підтвердження статусу УБД.

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