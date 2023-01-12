ССО взяли під контроль опорний пункт окупантів на околицях Бахмута. Відео

Унаслідок успішного штурму знищено 13 окупантів, ще пʼятеро потрапили в полон.

На околиці Бахмута Сили спеціальних операцій взяли під контроль опорний пункт, який утримували російські окупанти. Раніше він утримувався захисниками, але був втрачений внаслідок ворожих атак.

Після успішного нічного штурму під прикриттям підрозділу вогневої підтримки Сил оборони оператори ССО України відновили над ним контроль. Відео опублікувано в Телеграм СтартКому ЗСУ.

"Завдяки професійній злагодженій роботі підрозділ ССО швидко винищив противника, який чинив опір. Позиції ворога перейшли під контроль операторів Сил спеціальних операцій. В результаті проведеної операції воїни ССО України знищили 13 і взяли в полон 5 російських військових", – йдеться у повідомленні.

Бахмут і Соледар залишаються місцями найзапекліших боїв захисників проти окупантів.