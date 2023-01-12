​Протягом тижня на сході відбулось 355 бойових зіткнень, - Громов

Протягом тижня на сході нашої країни відбулось 355 бойових зіткнень із російськими окупаційними військами.

Про це повідомив на брифінгу заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних Сил України бригадний генерал Олексій Громов.

"Найбільша активність ворога спостерігається на сході нашої держави, де противник продовжує ведення наступальних штурмових дій вздовж усієї лінії бойового зіткнення. Протягом тижня на сході нашої країни відбулось 355 бойових зіткнень. За підтримки артилерії та авіації противник намагається розсікти, оточити та розгромити угруповання наших військ, у подальшому вийти на адміністративний кордон Донецької області", - зазначив він.

Громов також повідомив, що ворог веде активні дії на Бахмутському напрямку. Найбільш запеклі бої тривають у районах населених пунктів Соледар, Парасковіївка, Бахмут та Кліщіївка.

Нагадаємо, за оцінкою Генштабу, головною метою Росії лишається захоплення всієї території України та знищення її державності. Противник, не досягнувши цілей у 2022 році, вирішив вести війну на виснаження.