Прикордонники знищили групу "вагнерівців" у Соледарі

Захсиники вдарили по окупантах мінометами, коли просувалися до будинку.

Українські прикордонники ліквідували в Соледарі групу найманців ПВК "Вагнера".

Захисники вдарили по них із мінометів, повідомили в Телеграм ДПСУ.

"Найманці російської ПВК малими групами просувалися до будинку та накопичувались на одному з подвірʼїв. По ворожій піхоті прикордонники відкрили вогонь з мінометів калібру 82-мм. Захисники «мінуснули» групу загарбників та змусили противника відступити", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, завдяки злагодженій роботі Сил спеціальних операцій, артилеристів і ракетних військ у районі Соледара були ліквідовані понад 100 окупантів, а два кулеметних і два мінометних розрахунки – знищені.