Микола Бєлєсков: «Нам відверто говорили, що ЗРК «Patriot» – система, яку ви не отримаєте. Ми бачимо, що неможливе стає можливим»
Микола Бєлєсков: «Нам відверто говорили, що ЗРК «Patriot» – система, яку ви не отримаєте. Ми бачимо, що неможливе стає можливим»
Зеленський позбавив громадянства Медведчука, Козака, Деркача і Кузьміна
Зеленський позбавив громадянства Медведчука, Козака, Деркача і Кузьміна
Спалені клобуки на могилі в Лаврі. Хто і навіщо займається православним шаманізмом?
Спалені клобуки на могилі в Лаврі. Хто і навіщо займається православним шаманізмом?
Правоохоронці розслідують наругу над могилою ексглави УПЦ Володимира (Сабодана) у Києві. Назвали підозрюваних
Правоохоронці розслідують наругу над могилою ексглави УПЦ Володимира (Сабодана) у Києві. Назвали підозрюваних
Польща готова надати Україні роту танків Leopard, – Дуда
Польща готова надати Україні роту танків Leopard, – Дуда
Родина зниклого в Україні британця оприлюднила заяву
Родина зниклого в Україні британця оприлюднила заяву
Рік консенсусу Путіна – Сі. Чому альянс Росії та Китаю провалився
Рік консенсусу Путіна – Сі. Чому альянс Росії та Китаю провалився
Рекордний пакет допомоги від США. Частина перша – БМП і САУ
Рекордний пакет допомоги від США. Частина перша – БМП і САУ
ГоловнаСуспільствоВійна

Прикордонники знищили групу "вагнерівців" у Соледарі

Захсиники вдарили по окупантах мінометами, коли просувалися до будинку. 

Прикордонники знищили групу "вагнерівців" у Соледарі
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Українські прикордонники ліквідували в Соледарі групу найманців ПВК "Вагнера".

Захисники вдарили по них із мінометів, повідомили в Телеграм ДПСУ.

"Найманці російської ПВК малими групами просувалися до будинку та накопичувались на одному з подвірʼїв. По ворожій піхоті прикордонники відкрили вогонь з мінометів калібру 82-мм. Захисники «мінуснули» групу загарбників та змусили противника відступити", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, завдяки злагодженій роботі Сил спеціальних операцій, артилеристів і ракетних військ у районі Соледара були ліквідовані понад 100 окупантів, а два кулеметних і два мінометних розрахунки – знищені.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також