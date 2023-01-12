Вони живитимуть насоси водоканалів у разі відсутності електрики.

Чехія передала Дніпропетровщині три потужних дизельних генератори.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

“Наша область отримала від Уряду Чехії три потужні дизельні генератори: один - 830 кВт і два по 550 кВт”, - написав Резніченко.

Він зазначив, що генератори передали Кривому Рогу та Кам’янському. Вони живитимуть насоси водоканалів у разі відсутності електрики.

Зазначимо, країни Заходу активно допомагають Україні поставками генераторів. Так, нещодавно Чернігівщина отримала три генератори з Данії. Два з цих генераторів мають потужність 200 кВт.