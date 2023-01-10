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Чернігівщина отримала три генератори з Данії

Два з цих генераторів мають потужність 200 кВт.

Чернігівщина отримала три генератори з Данії
Фото: В'ячеслав Чаус

Чернігівська область отримала від компанії ROCKWOOL (Данія) три потужні генератори для забезпечення роботи критичної інфраструктури.

Про це у Телеграм повідомив голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус.

"Сьогодні до області надійшла чергова партія допомоги від данської компанії. Це три потужні генератори (2 – 200 кВт, 1 – 165 кВт), які стануть у нагоді для стабільної роботи об’єктів критичної інфраструктури у разі відключення електропостачання", - написав він.

Нагадаємо, що Одеська область отримала велику партію генераторів, які надало керівництво Об’єднаних Арабських Еміратів. 

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