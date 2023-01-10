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В Україні зріс дефіцит потужності електроенергії

В окремих регіонах застосовують аварійні відключення.

В Україні зріс дефіцит потужності електроенергії
Фото: EPA/UPG

В Україні зріс дефіцит потужності електроенергії, у зв’язку з чим в окремих регіонах застосовують аварійні відключення.

Про це повідомляє НЕК “Укренерго”

“Станом на 10:00 10 січня споживання електроенергії в Україні підвищилось через низьку температуру, посилену сильним вітром у більшості регіонів. Також зросло споживання промисловістю та бізнесом, що є звичним для робочого дня. Внаслідок цього зріс дефіцит потужності, у тому числі і в нічні години”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що для забезпечення балансу в енергосистемі до областей доведені ліміти споживання, які діють упродовж усієї доби – з 00:00 до 24:00. На жаль, у багатьох областях ліміти вже перевищені, тому для збереження стабільної роботи енергосистеми застосовуються аварійні відключення.

Також в окремих регіонах через несприятливі метеоумови (поривчастий вітер) є пошкодження у мережах операторів системи розподілу, ведуться ремонтні роботи.

У прифронтових регіонах на сході та півдні ситуація з електропостачанням залишається складною через значні пошкодження електромереж внаслідок високої активності бойових дій. 

У компанії закликали українців розумно споживати електроенергію.

Нагадаємо, російські енергетики допомагають своїм військовим нищити українську інфраструктуру, оскільки знають її "як свою долоню".

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