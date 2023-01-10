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Викладачку столичної гімназії судитимуть за заклики до повалення влади в Україні, - прокуратура

Підозрювана перебуває під вартою.

Викладачку столичної гімназії судитимуть за заклики до повалення влади в Україні, - прокуратура
Фото: Київська міська прокуратура

Викладачку столичної гімназії судитимуть за підтримку дій окупантів та заклики до повалення влади в Україні. 

Про це повідомляє Київська міська прокуратура

За даними слідства, з початку збройної агресії Російської Федерації проти України мешканка Києва, яка працює інструктором з фізичного виховання в одній зі столичних гімназій, використовуючи власні акаунти у соціальних мережах, неодноразово поширювала повідомлення, спрямовані на підтримку дій РФ та виправдовування її збройної агресії проти України. 

Також підозрювана визнавала правомірною окупацію частини території України збройними силами Російської Федерації, стверджувала, що Київ є власністю Москви та висловлювала сподівання на перемогу РФ.

Висновками експертиз підтверджено наявність у публікаціях жінки публічних виправдовувань збройної агресії РФ проти України, глорифікації представників збройних формувань держави-агресора та закликів до повалення конституційного ладу в Україні. 

Підозрювана перебуває під вартою.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині правоохоронці викрили інформатора російських окупантів. Він передавав ворогу координати радіолокаційних станцій та блокпостів тероборони.

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