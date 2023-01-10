У 2022 році в Україні відкрили вп'ятеро більше кримінальних проваджень за комуністичну пропаганду, ніж у 2021-му

У 2022 році в Україні було відкрито 316 кримінальних проваджень за ст. 436-1 ККУ (поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного режиму) , що вп'ятеро більше ніж у 2021 рік.

Про це свідчить відповідь Офісу генерального прокурора на запит кореспондента LB.ua.

Так, якщо за дію всього закону з 2014 року до 2022 року було відкрито 284 кримінальних проваджень, з яких 39 передано до суду , то у 2022 році - 316, з яких 83 передані до суду.

Ще 47 проваджень закрили за відсутності складу злочину.

"На жаль, є випадки, коли навіть зараз не розслідуються справи щодо саботажу демонтажу комуністичних пам'ятників та саботаж перейменувань. Наприклад поліція закрила провадження проти посадових осіб, які відновили пам'ятник члену ЦК КПРС у Карлівці" - розповів LB.ua засновник проєкту "Декомунізація. Україна" Вадим Позняков.

Фото: Lb.ua

Нагадаємо, закон про декомунізацію набув чинності в 2015 році. Він забороняє в Україні радянську символіку, засуджує комуністичний режим, відкриває архіви КДБ і визнає борцями за незалежність України воїнів УПА.

Верховна Рада ухвалила закони 9 квітня 2015 року.