На Дніпропетровщині правоохоронці викрили інформатора російських окупантів. Йому вручили підозру у тому, що він збирав та передавав інформацію для генштабу ЗС РФ.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

За даними слідства, під час повномасштабного вторгнення військовослужбовців РФ в Україну водій одного з приватних підприємств м. Дніпро добровільно погодився на співпрацю зі співробітником головного управління генштабу ЗС РФ.

На виконання завдань російського куратора чоловік збирав та передавав через месенджер Telegram точні координати місцезнаходження радіолокаційних станцій та блокпостів Сил територіальної оборони на Дніпропетровщині. Тим самим підозрюваний надавав допомогу у проведенні підривної діяльності проти власної держави.

Інформатора затримали в порядку ст. 208 КПК України під час виконання чергового завдання представника держави-агресора. В нього вилучили мобільний телефон з доказами протиправної діяльності.

Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Нагадаємо, нещодавно двох інформаторів окупантів позбавили волі за здачу позицій ЗСУ на Донеччині. Їм призначено покарання у вигляді 5 років і 6 місяців та 6 років позбавлення волі.